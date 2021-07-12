Жители и активисты "Единой России" принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара

В Тольятти объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара. Жители Автограда, волонтеры и депутаты "Единой России" помогают пожарным и спасателям, принимают участие в ликвидации последствий крупного лесного пожара.

Уже три дня сотрудники МЧС и минлесхоза региона борются со стихией. Первое сообщение о возгорании в массиве между автовокзалом и Портпоселком поступило в субботу, 10 июля. В Тольятти был объявлен режим ЧС, на месте развернут оперативный штаб. 11 июля губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание на месте тушения.

"Рассчитываю, что все усилия, которые предпринимаются, создадут надежный барьер распространению пожара. Группировка удержала ситуацию под контролем, не дала распространиться пожару в направлении Портпоселка. Также отстояли санаторий "Лесное". Это была главная угроза нанесению ущерба — жизни и здоровью людей, хозяйственным постройкам, экономике. Этого допустить было нельзя, поэтому все силы и средства были сгруппированы на этих направлениях. После того, как отстояли Портпоселок и "Лесное", стали работать над локализацией пожара", — сообщил Дмитрий Азаров.

Глава Тольятти Николай Ренц с первых минут находился на месте тушения. По его поручению к ликвидации возгорания подключились муниципальные службы. На пожар прибыли дополнительные единицы техники, которые занимаются опашкой территорий, подвозят воду для заправки пожарных машин. Оказывается помощь с питанием для пожарных расчетов.

Зампредседателя комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, гендиректор "Эковоза" Денис Волков ("Единая Россия") подчеркнул — важно максимально сконцентрировать все имеющиеся силы и средства, чтобы до конца побороть стихию.

"С субботы мы принимаем меры по ликвидации лесного пожара в Центральном районе, у санатория "Лесное". Наша группа компаний со своей стороны предоставила бойлеры с водой и два фронтальных погрузчика, которые делают опашку и не дают огню распространяться дальше в лес. Я благодарю всех, кто участвует в тушении пожара. Вы спасаете наш лес. Друзья, давайте беречь природу, заботится о ней, чтобы передать нашим детям и внукам зеленый оазис в черте города", — сказал Денис Волков.

Не поддаваться панике попросила тольяттинцев Екатерина Кузьмичева ("Единая Россия"). Первый зампредседателя Самарской губернской думы поддержала инициативу жителей подключиться к ликвидации последствий, но подчеркнула — пока не время, на месте работают профессионалы.

"В социальных сетях из непроверенных источников появляются призывы приходить на место пожара. Делать этого не нужно. Городской оперативный штаб просит всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — отметила Екатерина Кузьмичева.

Первый зампредседателя губернской думы, а также депутат Госдумы от Самарской области Владимир Бокк стали одними из первых, кто откликнулся на призыв тольяттинских волонтеров. Ребята объявили акцию по сбору помощи огнеборцам. Единороссы привезла в пункт сбора центра "Шанс" воду. Волонтеры доставят ее на место, где работают специалисты.

Активистка движения #МыВместе Ирина Долгополова, рассказывая об акции, подчеркнула, что вся добровольческая деятельность строго координируется оперативным штабом.

"В понедельник утром мы привезли очередную партию питьевой воды для спасателей. Помогаем вместе с волонтерами, переживаем и за горящий лес и за тех, кто сейчас борется с огнем. Также вместе с ребятами приготовили спасателям бутербродов — будет чем перекусить. Готовы сделать доставку воды регулярной и приехать столько, сколько потребуется. Уже на месте выяснили, что не хватает обычных пластиковых ложек. Оперативно решили вопрос, чтобы их привезли. Тушить пожары — это дело профессионалов. А наша задача — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им", — отметила Ирина Долгополова.

Жители города действительно готовы объединиться уже сейчас и помочь пожарным и спасателям. В их числе заместитель главврача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Каравашкин. Главный инфекционист Медгородка рассказал, что для него еще свежи воспоминания о лесных пожарах 2010 года. Тогда здесь сгорела почти половина леса. За 10 лет удалось восстановить все, что тогда погибло в огне.

"На протяжении многих лет горожане высаживали на месте сгоревшего новый лес. То, что произошло в эти выходные, для каждого из нас — личная трагедия! Помощь добровольцев точно будет нужна в скором будущем — при расчистке территории, патрулировании леса в период особого противопожарного режима, высадке нового леса. Поддержим и присоединимся. Город всегда может на нас рассчитывать", — подчеркнул Николай Каравашкин.

С питанием для пожарных расчетов помогают предприятия города. Среди них — "АВТОВАЗа", организовавший доставку обедов и питьевой воды. Профсоюзная активистка предприятия, председатель тольяттинского отделения Союза женщин РФ Елена Сазонова поделилась своими эмоциями от увиденного.

"Проезжала по "зеленке" через посты ГИБДД и дым, у меня защемило сердце. Стало страшно. Как так можно, пережив пожар 2010 года и его последствия, снова допустить такое. Опять пожар в лесу. Мы ежегодно восстанавливали его. Были уверены, это 2010 год станет уроком для всех нас, что каждый задумается и станет более ответственным. Друзья, берегите природу, последствия могут стать непоправимыми", — написала в своих социальных сетях Елена Сазонова.

На восстановление сгоревшего леса из областного бюджета будут выделены дополнительные средства. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил на оперативном совещании 11 июля. Глава региона отметил, что на территории Тольятти создадут и отработают систему видеонаблюдения и фотоловушек.

"На тольяттинских лесах эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей Самарской области. Очень надеюсь, что люди откликнутся, вновь выйдут на защиту и сохранение леса", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Пока на месте работают правоохранительные органы. Среди наиболее вероятных причин пожара они называют поджог: на месте были обнаружены остатки канистры. Предварительные выводы дознавателей озвучил Николай Ренц. Глава Тольятти в общении со СМИ подчеркнул: "Возбуждено уголовное дело. Первая, и наиболее вероятная версия, это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу".

Жестко и однозначно высказался по этому поводу Дмитрий Азаров. Губернатор подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки найти виновных и наказать по всей строгости закона.

"Я очень надеюсь, что совместно с жителями Тольятти и правоохранительными органами мы найдем негодяев, которые подожгли тольяттинский лес. Лес, которым живут тольяттинцы. Они его холят и лелеют, тратят свои силы и средства на восстановление леса. Но находятся такие злодеи, которые, к сожалению, наносят ущерб городу, людям, нашей прекрасной природе, нашему лесу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, в субботу, 10 июля, загорелся лес в городской черте Тольятти. По просьбе Дмитрия Азарова, МЧС России отправило на помощь самолет-амфибию "БЕ-200", а также вертолет Ми-8. К тушению привлекли пожарный корабль. Остановить пожар удалось в паре километров от ближайших жилых построек. Погибших и пострадавших нет.

Огнем уничтожено больше 150 га леса. По данным СМИ, на 12 июля активное горение наблюдается на площади в один гектар. Работает 440 пожарных и более 150 единиц техники. Планируется полностью ликвидировать горение в понедельник, 12 июля.