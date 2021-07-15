Дмитрий Азаров объявил о добровольном отказе от полномочий двух депутатов думы Жигулевска

В Самаре проходит 2-й этап конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Работу единороссов возглавляет Секретарь Самарского реготделения, член Бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главная задача конференции — выдвинуть и утвердить кандидатов, которые будут представлять на выборах "Единую Россию" как в партийном списке, так и в одномандатных округах. Необходимо выбрать лучших из лучших, отметил Дмитрий Азаров.

Но ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая партийцам о недавней трагедии в Жигулевске.

После трагического случая на воде, который унес жизнь отца семейства, депутаты Жигулевской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов добровольно написали заявления о сложении мандатов. Об этом только что на партконференции сообщил секретарь Самарского реготделения "ЕР", губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, что делегатами конференции стали представители 45 местных отделений партии, в работе Конференции принимают участие депутаты Государственной Думы, депутаты Самарской губернской думы — члены фракции "Единой России", кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации.

Решения, принятые на 2 этапе конференции призваны мобилизовать партийный актив на эффективную командную работу в ходе избирательной кампании и придать новый мощный импульс работе в выборный период.