Дмитрий Азаров объявил о добровольном отказе от полномочий двух депутатов думы Жигулевска

В Самаре проходит 2-й этап конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Работу единороссов возглавляет Секретарь Самарского реготделения, член Бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Главная задача конференции — выдвинуть и утвердить кандидатов, которые будут представлять на выборах "Единую Россию" как в партийном списке, так и в одномандатных округах. Необходимо выбрать лучших из лучших, отметил Дмитрий Азаров.
Но ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая партийцам о недавней трагедии в Жигулевске.
После трагического случая на воде, который унес жизнь отца семейства, депутаты Жигулевской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов добровольно написали заявления о сложении мандатов. Об этом только что на партконференции сообщил секретарь Самарского реготделения "ЕР", губернатор Дмитрий Азаров.
Отметим, что делегатами конференции стали представители 45 местных отделений партии, в работе Конференции принимают участие депутаты Государственной Думы, депутаты Самарской губернской думы — члены фракции "Единой России", кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации.
Решения, принятые на 2 этапе конференции призваны мобилизовать партийный актив на эффективную командную работу в ходе избирательной кампании и придать новый мощный импульс работе в выборный период.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии