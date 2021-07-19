"Единая Россия" запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу

Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения "ЕР".

Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь", — отметил Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый — проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

С инициативой о подготовке Народной программы партии в Самарской области выступил секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров. Глава региона озвучил свою принципиальную позицию: брать в работу только те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу.

Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Виктор Кузнецов подчеркнул, что в основе документа — принцип человекоцентричности и ориентация на запросы жителей губернии.

"Поступило 347 предложений и дополнений от жителей, депутатов, комитетов губернской думы, общественных организаций. Все эти обращения можно разделить на три категории. И самая большая группа инициатив носит сугубо местный характер. Вторая группа предложений — их около 30 — включает вопросы и инициативы регионального уровня. Мы их анализируем с точки зрения наличия ресурсов, необходимых для реализации. Подчеркну, мы руководствуемся принципом: не уверен — не обещай и даже не обещая, делай. Исходя из этого принципа мы планируем, что в каждом округе Самарской губернской думы будет сформирована местная программа — в дополнение к основной", — отметил Виктор Кузнецов.

Особое внимание Виктор Кузнецов уделил третьей группе предложений, поступивших в Народную программу. Это законодательные инициативы, которые планируется направить в Генеральный совет партии для рассмотрения на федеральном уровне. Основная масса этих предложений относится к социальным инициативам.

"Документ дальше будет расширяться и пополняться новыми инициативами — это вопрос взаимодействия кандидатов с избирателями", — добавил первый заместитель секретаря Самарского реготделения партии.

Кроме этого, "Единая Россия" проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Также на площадке "Единой России" уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу — по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

Напомним, что уже озвучены инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, о мерах поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала и другие.

В частности, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.