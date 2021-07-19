Парламентарии "Единой России" предложили решения по стабилизации стоимости "борщевого" набора

Первые итоги реализации планов по снижению цен на продовольствие в "Единой России" намерены подвести уже через две недели. Это конкретные меры, у которых одна цель — уменьшение стоимости сезонных продуктов.

В первую очередь, речь идет о входящих в так называемый "борщевой набор" овощах — капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие.

"За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель", — подчеркнул он.

Для реализации мер по снижению цен и контроля за рынком продуктов создана рабочая группа. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция "Единой России"). Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе.

"В состав рабочих групп субъектов РФ должны войти представители региональных органов власти. Мы ставим этот вопрос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию с мест", — подчеркнул Андрей Турчак.

"В Самарской области для координации работы по урегулированию цен в регионе будет сформирована рабочая группа. Тема высоких цен на овощи звучала в ходе прямой линии с президентом, звучит она и на встречах с жителями нашего региона. Завышенные цены на основные продукты трудно объяснить пандемией, или погодными условиями. И эта проблема касается каждого из нас", — сказал руководитель партийной фракции в региональном парламенте Александр Живайкин. Он отметил, что "Единая Россия" уже проводит мониторинг цен на овощи в магазинах Самарского региона.

"Кроме этого необходимо проработать решения по снижению цен с сельхозпроизводителями, с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. Покупательская способность населения за ними не успевает, проблема становится всё острее, и мы понимаем, что заниматься ей нужно безотлагательно", — добавил депутат.

Напомним, 19 июля на площадке "Единой России" прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый "борщевой набор". Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.