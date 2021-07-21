16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе на ремонт дороги выделено 210 млн рублей За I полугодие-2021 внутренние перевозки в "Курумоче" выросли на 88% В Хворостянском районе в 2022 г. отремонтируют дорогу и два моста Почти полмиллиарда рублей выделено на ремонт дороги между Спиридоновкой и Домашкой Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Поволжья стали чаще пользоваться Госуслугами

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики подсчитали, что с января по июнь 2021 года абоненты МегаФона израсходовали 34 Терабайта интернет-трафика на Госуслугах. Это в 39 раз больше объема 2019 года и в 4 раза — пандемийного 2020-го.

Фото: pexels.com

В МегаФоне также при помощи обезличенных данных изучили трафик мобильного интернета и узнали регионы, где живут самые активные пользователи Госуслуг — это жители Самарской области (9 Терабайт), Башкирии (4 Терабайта) и Татарстана (3 Терабайта).

Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% — при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.

Одна из причин популярности госсервиса — непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета МегаФона в малых населенных пунктах региона. За последнее время жители свыше 300 поселков и деревень региона получили доступ к цифровым услугам.

Рост востребованности сайта подтверждают и данные департамента информационных технологий и связи областного правительства: по итогам 2020 года Самарская область заняла 14 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ (3 года назад Самара была лишь на 41 месте).

Гид потребителя

Последние комментарии

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1