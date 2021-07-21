Жители Поволжья стали чаще пользоваться Госуслугами

Аналитики подсчитали, что с января по июнь 2021 года абоненты МегаФона израсходовали 34 Терабайта интернет-трафика на Госуслугах. Это в 39 раз больше объема 2019 года и в 4 раза — пандемийного 2020-го.
В МегаФоне также при помощи обезличенных данных изучили трафик мобильного интернета и узнали регионы, где живут самые активные пользователи Госуслуг — это жители Самарской области (9 Терабайт), Башкирии (4 Терабайта) и Татарстана (3 Терабайта).
Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% — при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.
Одна из причин популярности госсервиса — непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета МегаФона в малых населенных пунктах региона. За последнее время жители свыше 300 поселков и деревень региона получили доступ к цифровым услугам.
Рост востребованности сайта подтверждают и данные департамента информационных технологий и связи областного правительства: по итогам 2020 года Самарская область заняла 14 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ (3 года назад Самара была лишь на 41 месте).
Последние комментарии
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)