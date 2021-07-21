Жители Поволжья стали чаще пользоваться Госуслугами

Аналитики подсчитали, что с января по июнь 2021 года абоненты МегаФона израсходовали 34 Терабайта интернет-трафика на Госуслугах. Это в 39 раз больше объема 2019 года и в 4 раза — пандемийного 2020-го.

В МегаФоне также при помощи обезличенных данных изучили трафик мобильного интернета и узнали регионы, где живут самые активные пользователи Госуслуг — это жители Самарской области (9 Терабайт), Башкирии (4 Терабайта) и Татарстана (3 Терабайта).

Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% — при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.

Одна из причин популярности госсервиса — непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета МегаФона в малых населенных пунктах региона. За последнее время жители свыше 300 поселков и деревень региона получили доступ к цифровым услугам.

Рост востребованности сайта подтверждают и данные департамента информационных технологий и связи областного правительства: по итогам 2020 года Самарская область заняла 14 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ (3 года назад Самара была лишь на 41 месте).