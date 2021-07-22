16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область готовится защитить стратегию цифровой трансформации Самарские ИТ-компании рассказали о проведении крупных культурно-массовых мероприятий в 2021 году Интернет-канал ITopus просто и доступно расскажет о цифровой жизни Самарской области В Самаре пройдет XII международная научно-практическая конференция "Инфо-Стратегия-2021" Дмитрий Даренский, Positive Technologies: "2020-й подсветил проблемы кибербезопасности"

ИТ Транспорт и связь

Самарская область готовится защитить стратегию цифровой трансформации

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К 1 сентября 2021 года каждый субъект РФ должен предоставить свою стратегию цифровой трансформации. В стратегию Самарской области вошел 71 проект, из них 47 были предложены федеральными органами власти и 24 сформированы регионом.

К маю 2022 года подготовить план-график перевода региональных информационных систем на платформу "Гостех". 

Отметим, "Гостех" — это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. На ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования. Платформа позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов. При этом платформа исключит создание дублирующих друг друга по функционалу сервисов.

"Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей. Задача регионов обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы", — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В координационном центре при правительстве РФ Дмитрий Чернышенко дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России. По итогам обучения разработают командные проекты цифровых сервисов, которые будут учтены в региональных стратегиях цифровой трансформации.

"Самарская область принимает самое активное участие в консультациях по формированию стратегии цифровой трансформации. Рабочая группа по разработке стратегии, созданная при департаменте, проанализировала текущее состояние, тенденции и проблемы цифровой трансформации отраслей экономики региона. В настоящее время по итогам работы группы создан проект стратегии цифровой трансформации Самарской области, куда были включены следующие ключевые направления: государственное управление, образование и наука, здравоохранение, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера, сельское хозяйство, промышленность, экология и природопользование", — рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Ключевые отрасли для цифровизации регионы выбирают самостоятельно. Программу "минимум" профинансирует федеральный бюджет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1