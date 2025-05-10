В Самаре во время пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек

В субботу, 10 мая, в 5:34 на ул. Марии Авейде, 12 в Кировском районе Самары в одной из квартир вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, загорелись домашние вещи.
В 06.32 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
"Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасено 4 человека, эвакуировано 15 человек, в том числе 5 детей", - отмечается в сообщении.
Пожар тушили 26 специалистов, 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !