В Самаре во время пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек

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В субботу, 10 мая, в 5:34 на ул. Марии Авейде, 12 в Кировском районе Самары в одной из квартир вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, загорелись домашние вещи.