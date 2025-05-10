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Общество

В ближайшие дни в Самарской области ожидается неустойчивая погода

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды на период с 10 по 12 мая. По данным синоптиков, погода в Самарской области в эти дни будет носить неустойчивый характер.

"Погода в предстоящие выходные дни сохранит неустойчивый характер. Циклонический вихрь с дождями и грозами ушел на юг Урала и в день празднования Великой Победы выглянуло солнце. Но с юго-запада Европы в регион уже спешит очередной циклон. Вновь пройдут дожди разной интенсивности, возможны грозы. К началу новой недели дожди прекратятся, ночь на понедельник ожидается довольно прохладной, но днем будет тепло и сухо", — отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

В субботу, 10 мая, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.

В воскресенье, 11 числа, в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +14…+19 °C.

В понедельник, 12 мая, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем столбик термометра поднимется до +15…+20 °C.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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