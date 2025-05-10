В ближайшие дни в Самарской области ожидается неустойчивая погода

В Приволжском УГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды на период с 10 по 12 мая. По данным синоптиков, погода в Самарской области в эти дни будет носить неустойчивый характер.

"Погода в предстоящие выходные дни сохранит неустойчивый характер. Циклонический вихрь с дождями и грозами ушел на юг Урала и в день празднования Великой Победы выглянуло солнце. Но с юго-запада Европы в регион уже спешит очередной циклон. Вновь пройдут дожди разной интенсивности, возможны грозы. К началу новой недели дожди прекратятся, ночь на понедельник ожидается довольно прохладной, но днем будет тепло и сухо", — отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

В субботу, 10 мая, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.

В воскресенье, 11 числа, в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +14…+19 °C.

В понедельник, 12 мая, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем столбик термометра поднимется до +15…+20 °C.