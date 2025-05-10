По факту нападения на подростка в Тольятти возбудили уголовное дело

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По поручению и. о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина по публикации в соцсетях возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".