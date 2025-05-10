По факту нападения на подростка в Тольятти возбудили уголовное дело

По поручению и. о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина по публикации в соцсетях возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Накануне, 9 мая, в соцмедиа появилась информация, что в Тольятти несколько человек избили 13-летнего подростка. Сообщается, что потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Происшествие зафиксировано на видео.
В настоящее время следователи СКР устанавливают участников и все обстоятельства произошедшего.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы