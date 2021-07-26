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В регионе объявили о создании штаба общественной поддержки "Единой России"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, "Волонтеры Победы", Самарского Союза молодежи, общественные организации, представляющие интересы ветеранов, инвалидов, многодетных.

Фото: samara.er.ru

С предложением организовать штаб к представителям различных общественных организаций ранее вышла Регина Воробьева, руководитель фонда "Открытое сердце".

Основным вектором деятельности "Единой России" является социальная направленность политики, отмечают "штабисты". Многие люди не информированы о той поддержке — от партии, от государства, которая может быть, и создание "горячей линии" в рамках деятельности Штаба общественной поддержки партии поможет оперативнее реагировать на обращения граждан, отметила Регина Воробьева.

Регина Воробьева отметила, что штаб общественной поддержки может стать той площадкой, которая поможет продвижению новых инициатив партии и жителей региона. Задача штаба — стать главным центром притяжения для всех общественных сил, готовых поддержать партию.

Сопредседатель штаба ОНФ, член Общественной Палаты РФ Павел Покровский подчеркнул: "В эпоху "цифровой зрелости" мы можем не только выявить проблематику. Мы не оставим "за скобками" ни одного мнения, постараемся найти механизмы решения проблемы и потом постараемся реализовать эту инициативу".

Среди первых актуальных проблем, волнующих жителей региона и общественников в том числе, рост цен на так называемый "борщевой набор", в который входят жизненно необходимые овощи. Председатель правления Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства "Вместе" Ольга Голубь рассказала о той работе, которые уже провели многодетные мамы. Пока это только мониторинг цен, но общественники готовы идти дальше — вместе с партией "Единая Россия". Члены штаба взяли это обращение на особый контроль. Ранее с такой инициативой вышли депутаты-единороссы.

"Инициативы многих общественных организации по поддержке многодетных, молодых семей, несовершеннолетних детей, людей старшего поколения были воплощены в предложениях "Единой России", которые стали впоследствии федеральными законами. Я надеюсь, что штаб общественной поддержки партии станет именно той площадкой, которая поможет продвижению новых инициатив", — считает заместитель председателя Союза женщин Самарской области Оксана Пушкина.

Созданный штаб общественной поддержки партии займется актуальными вопросами жизни региона, которые волнуют общественные организации и жителей. Масштабная консолидация профессионалов и общественников не только станет мощной опорой для повышения рейтинга партии, но и сможет предложить механизм решения этих проблем на региональном и федеральном уровне.

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