В Самаре по инициативе "Единой России" обсудили проект нового экологического стандарта региона

Документ предусматривает сокращение выбросов в атмосферу, реформирование транспортной системы и разработку новых технологий очистки воздуха, сообщили в пресс-службе Самарского регионального отделения партии "Единая Россия".

Проект нового регионального экологического стандарта Самарской области обсудили 29 июля на площадке "Единой России". В губернской думе депутаты, представители промышленных предприятий региона и научного сообщества озвучили свои предложения по его дополнению. Возглавил работу круглого стола руководитель фракции единороссов в региональном парламенте Александр Живайкин.

Самарские предприятия активно помогают в разработке документа. На это обратил внимание заместитель председателя комитета Самарской губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков.

"Единый экостандарт— это свод правил по сохранению экологии, которые компании обязуются соблюдать и проводить соответствующий ежегодный аудит. Бизнес-сообщество губернии встретило предложение по созданию такого стандарта позитивно", — напомнил Денис Волков.

Ученые губернии настаивают: в региональный экологический стандарт должны войти только актуальные нормативы. Академик Российской академии естественных наук Сергей Афанасьев подчеркнул, что научное сообщество Самарской области активно включилось в работу по улучшению ситуации.

"Устаревшие нормативы и несовременные промышленные производства стали серьезной проблемой для окружающей среды региона. У нас много разработок, ориентированных на решение этого вопроса. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать с областной Думой в данном направлении", — подчеркнул академик.

В документе предусмотрен целый комплекс мероприятий по направлению "Чистый воздух". Среди них — сокращение выбросов парниковых газов, реформирование транспортной системы, совершенствование и разработка новых технологий очистки воздуха, озеленение территорий.

"Стандарт подразумевает создание экспертного центра, который будет проводить анализ по выбросам. На основании этих данных мы будем определять квоты по выбросам для предприятий. Также он предусматривает строительство в городской черте только тех предприятий, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Планируется и модернизация уже существующих", — подчеркнул Денис Волков.

Особое внимание уделено балансу экологических мер и мер по развитию экономики и промышленности. Рост экономических показателей не должен приводить к ухудшению состояния окружающей среды, а защита природы не должна приводить к ослаблению экономических показателей. На этом акцентировал внимание Александр Живайкин, подводя итоги встречи.

"Мы передадим документ на изучение в правительстве. Я надеюсь, что решение по нему будет принято, и он заработает на территории Самарской области в короткие сроки- Это будут новые правила, которые не позволят нарушать экологические нормы. Промышленные предприятия адекватно реагируют на комплекс запланированных мероприятий, потому что сами живут на территории Самарской области и дышат тем же воздухом", — отметил Александр Живайкин.

До 6 августа разработчики принимают предложения по дополнениям проекта регионального экологического стандарта.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021–2030 годы. Такую же работу проводят и в регионах. Сохранение экологии входит в число приоритетных задач на государственном уровне, в Самарской области под эгидой губернатора реализуется национальный проект "Экология". "Единая Россия" обеспечивает эффективный контроль за ситуацией на местах.