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Партии Власть и политика

Партия "Новые люди" будет участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 августа, кандидаты от партии вместе с председателем Алексеем Нечаевым подали документы в областной избирком. Лидер партии также встретился с местными активистами и оценил транспортную систему Самары, проехав на городском трамвае.

Интервью Алексея Нечаева областным СМИ Интервью Алексея Нечаева областным СМИ
Фото: предоставлено автором

Партия "Новые люди" в 2021 году участвует в выборах не только в Госдуму, но и в региональные парламенты, в том числе в Самарскую губернскую думу. Были поданы документы на регистрацию 28 кандидатов по спискам с 13 000 подписей и 5 кандидатов по одномандатным округам.

Одним из ключевых пунктов партийной программы является предложение оставлять деньги в регионах, чтобы иметь возможность решать местные проблемы без помощи федерального центра. Так, актуальной для Самары остается проблема общественного транспорта: необходимо и обновление парка, и новые маршруты, а средств в региональном бюджете на это не хватает. Причем партии об этом рассказали сами жители города, обратившиеся в местное отделение политического движения. Чтобы познакомиться с реальным положением дел, Алексей Нечаев и члены партии проехали на трамвае от улицы Красноармейской до областного избиркома.

Поездка на трамвае в Областную Избирательную комиссию

"Мы ехали от офиса партии до избиркома на трамвае и обратили внимание на несколько вещей. Во-первых, трамваи, конечно, старые. Есть несколько новых, но в основном это старый транспорт, и такие же трамвайные пути. Есть и другая проблема: в новых районах общественного транспорта фактически нет. И видно, что нужно больше транспорта, новые маршруты и оптимизация всей системы. Конечно, и у города, и у региона есть желание это сделать, но на это нужны деньги. В настоящее время бюджет устроен так, что федеральный центр забирает себе большую часть собранных налогов. Мы же считаем, что деньги должны оставаться в регионах, так как местные власти лучше знают, на что их потратить. Когда деньги остаются здесь, есть желание развивать другие сферы, например, поддерживать бизнес, который и дает значительную часть этих сборов. Если деньги уходят в Москву, ситуация иная — нужно уже обращаться к федеральным властям, чтобы их получить, и это не всегда простой и быстрый процесс", — поделился своими впечатлениями и выводами Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев на встрече с активом партии

Также председатель партии встретился с местными активистами и обсудил разные предложения и идеи. Например, инициативу по очищению Волги. А предложение по улучшению ситуации с городским транспортом, оформленное в виде петиции "За качественный безопасный транспорт", набрало сегодня более 4 000 подписей.

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