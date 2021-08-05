"Единая Россия" передала Минпросвещения РФ реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте

Ведомство и партия создадут центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".

В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. Она прошла 4 августа на площадке "Единой России".

"Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача — этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023–2024 годов обеспечить силами фракции "Единой России" финансирование данной программы", — подчеркнул Андрей Турчак.

Он призвал секретарей региональных отделений "Единой России", а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы — от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ.

"Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть "первую скрипку", и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы", — подчеркнул Андрей Турчак.

Сельская школа порой выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. "Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, но и наполнить ее новым содержанием", — подчеркнул он.

Одним из таких объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области. Здесь помимо капремонта в рамках партпроекта будет построен ФОКОТ. "Будет ядро такое — образовательное, спортивное, появится возможность разгрузить и очередь по местам в детских садах", — сообщил Андрей Турчак.

Здание школы в поселке Родина введено в эксплуатацию 1 сентября 1907 года. Учебные классы не соответствуют современным требованиям и нормам СанПиН, в том числе по пожарной безопасности, здание требует ремонта, оно не соответствует требованиям доступности среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил директор школы Сергей Воронин.

"Мы хотим расти и развиваться. Очень надеемся, что благодаря этой программе у нас это получится", — добавил он.

Обновление школ в регионах позволит решить и кадровую проблему, уверен губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Васильев.

"Огромный стимул для молодых педагогов приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров в сельских школах", — заявил он. В регионе одной из первых в программу капремонта вошла школа в поселке Лальск Лузского района.

"Остро стоит проблема износа инженерных коммуникаций, замены окон. Мы очень надеемся на программу партии, которая, я надеюсь, поможет нам в ремонте школы", — сказал директор учебного заведения Андрей Зарубин.

Средства на проектно-сметную документацию для ремонта здания будут предусмотрены в бюджете Кировской области, отметил губернатор Игорь Васильев.

Андрей Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД.

"Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжемся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023–2024 годы средства на проектно-сметную документацию", — сказал он.

В целом начиная с 2022 года будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно — скорректировать программу удалось при поддержке "Единой России". За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Депутаты "Единой России" посетили школы и убедились, что они давно не ремонтировались и этого ждут жители. Мы должны сделать все, чтобы их ожидания оправдать. Мы поможем регионам с проектно-сметной документацией, чтобы поручение Президента исполнить в срок", — сказал Сергей Кравцов.

В июле к секретарю Самарского регионального отделения партии Единая Россия" Дмитрию Азарову обратились члены родительского комитета школы № 3 из Октябрьска. Плановый ремонт школы рассчитан до 2023 года, уже заменена кровля, а в этом году запланирована замена системы отопления. Но в здании с 1957 года не производилась замена окон. Родители обеспокоены тем, что даже при смене системы отопления из окон будет сильно дуть. Дмитрий Азаров предложил уже сейчас, до начала учебного года, обследовать все классы учебного заведения и начать точеную замену окон в самых проблемных кабинетах школы. Вместе с министром образования и науки Виктором Акопьяном было принято решение о включении объекта в федеральную программу по капитальному ремонту школ.

Ранее представители родительской общественности и единороссы обратили внимание властей на необходимость ремонта школ №№ 116 и 39 в Самаре. Школы были включены в программу капремонта в приоритетном порядке.