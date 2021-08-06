В Малой Малышевке реконструируют Дом культуры

5 августа состоялось выездное мероприятие фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. Руководитель фракции Александр Живайкн проконтролировал ход работ в рамках нацпроектов и госпрограмм в Кинельском районе.

В Малой Малышевке продолжается капитальный ремонт Дома культуры. Этого события жители ждали давно, здание 1987 года постройки ни разу не обновлялось. Заведующая библиотекой Ольга Никифорова рассказала, что Дом культуры для ее односельчан — это центр притяжения. Здесь располагаются библиотека, кинозал, бильярдный клуб, спортивный и хореографический залы.

"За 30 лет здание нашего Дома культуры устарело и обветшало. В библиотеке вообще не открывались окна, было очень душно. Жители хотят видеть новое, современное пространство, где можно раскрыть свои творческие способности. Все эти пожелания были учтены при составлении дизайн-проекта. Обновленная библиотека будет соответствовать всем новым модельным стандартам: современная мебель, оборудование. Более того, мы даже придумали, что это будет не просто библиотека, а краеведческий центр имени нашего знаменитого земляка — писателя Ивана Никульшина. И библиотеку уже в селе называют "Никульшинка". Даже сейчас, с еще не законченным ремонтом, видно, как преобразился наш ДК. По сравнению с тем, что было, это небо и земля. Это сказка!" — поделилась Ольга Никифорова.

По проекту реконструкции в ДК будет расширен зал для хореографии. А в зрительном зале идут работы по увеличению угла подъема пола, что поспособствует лучшему обзору сцены. Будут установлены новые комфортные кресла, с более свободной расстановкой. В холле монтируется дополнительная сцена. Обновляется и входная группа, Дом культуры станет удобнее для посещения людьми с ограниченными возможностями. На капитальный ремонт Дома культуры выделено 37 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура". Строители обещают, что уже осенью первый этап будет сдан.

К работам в Малой Малышевке подошли комплексно. В рамках программы "Комфортная городская среда" идет благоустройство центральной площади, на которой находится ДК. Пешеходные дорожки и сама площадь будут уложены тротуарной брусчаткой, облагородят и газоны.

Еще одним знаковым объектом для маломалышевцев является закладка нового микрорайона "Зеленая окраина". В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на реализацию проекта выделено более 196 млн рублей. На площади 44,8 га появится новый жилой городок на 100 участков для индивидуального жилищного строительства. Здесь уже проложены 4 улицы, заасфальтированы подъезды к каждому участку, проведены все коммуникации: электричество, вода, газ, канализация, интернет.

"Все эти проекты стали возможными, благодаря той поддержке, которую оказывает губернатор Самарской области. Подход Дмитрия Игоревича Азарова такой — если инициатива идет снизу, от людей, то она первостепенна. Это та основа, на которой базируется Стратегия лидерства нашего региона. Очень важно, что здесь, на территории Малой Малышевки, осуществляется комплексный, можно сказать, хозяйский подход к благоустройству села со стороны администрации. Самарская область — одна из лидеров по выполнению показателей нацпроектов. А фракция "Единая Россия" в Самарской губернской думе — это надежный механизм по контролю за исполнением этих нацпроектов. Мы своевременно информируем правительство, губернатора о нюансах, которые возникают на тех или иных объектах, и благодаря этому контролю очень многое удалось исправить, где-то сдвинуть с мертвой точки и вернуть в графики. Мы надеемся, что по итогам года федеральное министерство экономического развития даст положительную оценку нашему региону в части реализации нацпроектов", — подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин.