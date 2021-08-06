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Почти 11 тыс. жителей региона внесли свои предложения и инициативы для народной программы ЕР

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии "Единая Россия". Об этом на встрече с секретарем Самарского регионального отделения партии Дмитрием Азаровым рассказал руководитель фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Фото: samara.er.ru

Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем парламентской фракции в региональном заксобрании. Живайкин рассказал об итогах отчетной деятельности депутатов "Единой России" по закрепленным территориальным округам и представил Дмитрию Азарову список наиболее острых вопросов от жителей губернии.

Многие из этих обращений стали отправной точкой для формирования инициатив в сфере ЖКХ, здравоохранения, первичной медпомощи, образования и мер социальной и экологической поддержки и были взяты в дальнейшую работу. 10900 предложений от жителей Самарского региона включены в народную программу партии.

"Уже сейчас мы можем получить некий срез мнений самарцев, чтобы понять общие тенденции, сформировать приоритеты в работе партии и в подготовке предвыборной программы", - рассказал Александр Живайкин главе региона.

"Каждое направление важно и уникально: жилищная программа, здравоохранение, комфортная среда, аграрный сектор, развитие экономики, образование и наука, экология, культура, развитие региона. В каждой инициативе, которую мы одобрили, есть рациональное зерно и принцип человекоцентричности. Мы старались ориентироваться именно на эти составляющие", - отметил руководитель фракции единороссов в региональном заксобрании.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждый житель Самарской области может стать участником этого творческого процесса, внедрить свои идеи и проекты в партийную программу, сделав ее по-настоящему народной.

Напомним, принять участие в формировании народной программы можно на сайтe np.er.ru. Можно направить свои предложения через специальную форму на сайте или проголосовать за предложения, которые уже есть на портале.

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