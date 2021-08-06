Почти 11 тыс. жителей региона внесли свои предложения и инициативы для народной программы ЕР

Почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии "Единая Россия". Об этом на встрече с секретарем Самарского регионального отделения партии Дмитрием Азаровым рассказал руководитель фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин.
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем парламентской фракции в региональном заксобрании. Живайкин рассказал об итогах отчетной деятельности депутатов "Единой России" по закрепленным территориальным округам и представил Дмитрию Азарову список наиболее острых вопросов от жителей губернии.
Многие из этих обращений стали отправной точкой для формирования инициатив в сфере ЖКХ, здравоохранения, первичной медпомощи, образования и мер социальной и экологической поддержки и были взяты в дальнейшую работу. 10900 предложений от жителей Самарского региона включены в народную программу партии.
"Уже сейчас мы можем получить некий срез мнений самарцев, чтобы понять общие тенденции, сформировать приоритеты в работе партии и в подготовке предвыборной программы", - рассказал Александр Живайкин главе региона.
"Каждое направление важно и уникально: жилищная программа, здравоохранение, комфортная среда, аграрный сектор, развитие экономики, образование и наука, экология, культура, развитие региона. В каждой инициативе, которую мы одобрили, есть рациональное зерно и принцип человекоцентричности. Мы старались ориентироваться именно на эти составляющие", - отметил руководитель фракции единороссов в региональном заксобрании.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждый житель Самарской области может стать участником этого творческого процесса, внедрить свои идеи и проекты в партийную программу, сделав ее по-настоящему народной.
Напомним, принять участие в формировании народной программы можно на сайтe np.er.ru. Можно направить свои предложения через специальную форму на сайте или проголосовать за предложения, которые уже есть на портале.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии