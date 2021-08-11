Владельцы городских частных домов получат субсидию на вывоз мусора

Единороссы проведут разъяснительную работу в районах и вместе с главами муниципалитетов помогут органам соцзащиты справиться с потоком обращений жителей Самарской области о компенсации расходов на вывоз мусора.

Депутаты и активисты "Единой России" проследят, чтобы инициированный партией механизм компенсаций за вывоз ТКО в городах Самарской области работал без сбоев. Новые меры поддержки уже вступили в силу с 1 августа — расходы на обращение с мусором частично возместят владельцам частных домов, площадь которых от 80 до 250 кв. метров.

Парламентарии фракции "Единой России" в Самарской губернской думе обсудили с представителями областного правительства, однопартийцами и главами населенных пунктов, что нужно предпринять, чтобы помощь получили все, кто имеет на нее право.

"Мы говорим сегодня об уже проделанной работе, благодарим губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку. Постановление уже подписано главой региона — оно касается вопроса, который мы ранее неоднократно обсуждали на уровне фракции, с нашими жителями. Наша задача — сделать все, чтобы этот механизм с минимальными издержками начал работать в Самарской области, а мы могли проводить разъяснительную работу и оказывать помощь в районах", — отметил руководитель фракции Александр Живайкин.

Компенсацию получат горожане Самарской области, которые постоянно проживают в соответствующих по площади домах, располагают документами на право собственности и не имеют "мусорных" долгов по квитанциям. В общей сложности в городах региона жителями индивидуальных домов числятся более 28 тыс. семей.

В заседании фракции приняли участие и владельцы частных домов. По их словам, подход к формированию тарифов на вывоз мусора в городах нуждается в изменении и новые меры поддержки будут востребованы.

"Эта инициатива станет колоссальной поддержкой, причем не только для пенсионеров, но и для работающих жителей частного сектора. Современный индивидуальный дом — это не только жилая площадь, но и гаражи, мастерские, дворовые постройки, и все это сегодня является не роскошью, а действительно неотъемлемой частью жизни на земле, на своем участке", — подчеркнула жительница Самары Альфия Сингатуллина.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров обсудил с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным решение проблемы, с которой сталкиваются жители городов. Люди жаловались, что им приходится платить за вывоз ТКО по совокупному метражу, в который часто входит не только сам дом, но и надворные постройки. Сумма в квитанциях получается внушительной.

"Единая Россия" проработала несколько вариантов решения проблемы. Обсудив их с жителями городских частных секторов, депутаты предложили частично компенсировать плату за вывоз мусора, если жилплощадь находится в границах от 80 до 250 кв. метров. Глава региона инициативу поддержал, отметив, что это решение принималм на основе мнений самих жителей области.