На площадке штаба общественной поддержки "Единой России" приняли "Цифровой манифест"

Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений в повседневную жизнь каждого россиянина, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн во время стратсессии "Цифровое будущее России" 17 августа в штабе общественной поддержки партии.

"Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества", — отметил Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы: уметь работать в электронной среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях и т. д. Особенно важно это для педагогов, задача которых — передать свои знания другим, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. По ее словам, для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации.

"Очевидная польза: доступ к самым качественным материалам и контакт с ведущими педагогами. Это выравнивает шансы и обеспечивает доступ ребят из каждой школы каждого региона к ведущим педагогам — при условии мотивации и нашего сопровождения детей. Надо, чтобы и сами учителя освоили "цифру", научились передавать свой опыт и знания максимально эффективно. Программы должны быть доступны и бесплатны для всех педагогов", — сказала Елена Шмелева. Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе — дошкольников, считает она.

Озвученную на стратсессии "Единой России" идею поддержали в педагогическом сообществе. Директор самарской гимназии № 3 Светлана Ильина рассказала: не понаслышке знает о том, как люди жалуются на задваивание отчетности, на заполнение и бумажных, и электронных журналов.

"Полная цифровизация школьной отчетности позволит освободить учительское время для подготовки к урокам, проверки детских работ. Отрадно, что в Самарской области уже достаточно давно все школы перешли на электронные классные журналы. Автоматизированная система управления РСО работает отлично. И искренне радуюсь за коллег из регионов, которые смогут использовать современные возможности и на себе ощутить "облегчение" от ненужного дублирования документов", — отметила Светлана Ильина.

С учетом повсеместного проникновения ИТ, "Цифровой манифест" "Единой России" поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации, подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он также предложил включить в документ вопросы, касающиеся медицины, а также господдержки освоения цифровых профессий.

"Государство должно помогать это делать, начиная со школы, и далее в вузах. И даже те, кто получил высшее образование, должны иметь возможность освоить цифровую профессию с помощью и при поддержке государства", — сказал он, отметив, что любые инфраструктурные инвестиции должны изначально включать в себя необходимые расходы на интеллектуальную ИТ-составляющую.

Напомним, стратегическая сессия "Цифровое будущее России" по обсуждению направлений народной программы "Единой России" прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии. В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, представители Минцифры, эксперты, общественники.