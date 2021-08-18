В Самаре обсудили предложения в Народную программу "Единой России" от Союза женщин

Активисты Союза женщин Самарской области (СЖСО) представили свои инициативы секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрию Азарову.

Ранее свои предложения и инициативы в Народную программу партии уже добавили многие общественные организации, производственные предприятия и молодежные объединения.

"Мы включились в процесс сбора мнений и пожеланий земляков, которые могут быть полезными для Народной программы партии. В адрес Союза уже поступили и продолжают поступать предложения от всех наших женсоветов -их уже более 500", — рассказала председатель Союза женщин Самарской области Наталья Идиятуллина.

"Хочется отметить высокий уровень социальной составляющей регионального бюджета, причем меры поддержки семей с детьми постоянно расширяются. От имени женсоветов региона выражаем вам благодарность за решение о выплате 10 000 рублей выпускникам школ, которые в этом году поступили на обучение в вузы региона. Это более 14 000 получателей. В этом вопросе мы как общественная организация, готовы взять на себя заботу о том, чтобы все молодые люди, у которых это право возникло, получили эти выплаты", — отметила руководитель Союза женщин.

"Благоустройство, здравоохранение, образование — вот что волнует жителей региона больше всего", — уверена член правления СЖСО Светлана Макушева.

Женсоветы региона считают особенно важными инициативы главы региона и партии по оказанию поддержки семьям с детьми, продолжению строительства детских садов и школ, обеспечению безопасности образовательных учреждений.

Проблемы сохранения и закрепления кадров в педагогике и медицине, повышение престижа профессии педагога, детский оздоровительный отдых, досуг детей во время каникул, благоустройство игровых площадок и детских оздоровительных лагерей — практически не существует вопросов, которые не волнуют женщин и матерей.

"В 2020 году в 70 раз увеличилось количество погибших и травмированных в каникулярный период детей и подростков по сравнению с 2019 годом. Бесцельное времяпрепровождение негативно сказывается на личностном развитии несовершеннолетних", — считает Наталья Идиятуллина.

Одно из предложений регионального Союза женщин касается организации отдыха и оздоровления детей на каникулах. Предлагается создание государственной круглогодичной системы занятости детей и подростков. Глава региона предложил женсоветам муниципалитетов оценить состояние сети детских оздоровительных учреждений, их соответствие задачам и требованиям безопасности и комфортного отдыха.

Председатель Союза женщин Тольятти Елена Сазонова не просто внесла идеи в Народную программу, но и сразу предложила решение проблемы "кадрового голода" в здравоохранении через систему контрактного обучения для медиков. Глава города, заслуженный врач Российской Федерации Николай Ренц отметил, что уже ведется работа в этом направлении и есть конкретные предложения для целевого обучения медицинских специалистов Тольятти.

Программу контрактного обучения и внедрение методики распределения выпускников, получивших образование за счет бюджета, надо обсуждать и прорабатывать эти механизмы, отметил Дмитрий Азаров.

Еще одним предложением от тольяттинского женсовета стало создание общегородской библиотеки электронных образовательных материалов, облачной интернет-платформы, содержащей все необходимые образовательные материалы.

"Это системный и интегрированный в образовательную среду проект с доказанной эффективностью, отвечающий на вопросы настоящего и будущего. Единая цифровая экосистема может объединять в себе при помощи IT-технологий — и электронный журнал, и дневник, и библиотеку образовательных материалов", — считает Елена Сазонова.

Вопрос нехватки узких специалистов в медицинских учреждениях остро стоит и для Сызрани, отмечает председатель местного Совета женщин Ольга Драгункина.

Программа по выделению "подъемных" должна касаться не только медиков в малых городах и сельских поселениях, но и такие городские округа, как Сызрань, Тольятти и Жигулевск, тоже нуждаются в расширении программы "Земский доктор", уверена руководитель сызранского женсовета.

Председатель Совета женщин Ставропольского района Людмила Пастухова предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам региона, а представитель женсовета Богатовского района и председатель регионального объединения приемных семей Наталья Черновол считает, что программа наставничества для детей и подростков может помочь их становлению в трудовой и профессиональной деятельности.

Дмитрий Азаров отметил, что Союз женщин области заметно активизировал свою деятельность по усилению роли женских общественных объединений в решении важнейших вопросов жизни губернии.

"Вы, женщины, всегда чувствуете повышенную ответственность за будущее детей, за будущее своих семей. Только вместе мы сможем решать задачи, стоящие перед нашей областью и нашей страной. Поэтому прошу вас взять на особый контроль вопросы по социальным выплатам детских пособий от 3 до 7 лет, проконтролировать выплаты выпускникам-студентам, которые остались обучаться в Самарской области", - резюмировал секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров.

Напомним, уже через неделю на федеральном Съезде "Единой России" будет принята Народная программа действий на ближайшие пять лет. По поручению президента России этот документ должен быть согласован с регионами, с представителями общественности и различных сфер социальной и экономической жизни.