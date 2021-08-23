Депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил "Самарский Стройфарфор"

Встреча председателя политической партии "Родина" с генеральным директором предприятия Павлом Мисюлей прошла в рамках проекта "100 городов России". Депутату продемонстрировали полный цикл производства и главные цеха, а также рассказали об истории завода и занимаемой в настоящее время доле рынка.

В пятницу, 20 августа, депутат Госдумы Алексей Журавлев приехал в Самару, где он провел пресс-конференцию вместе с общественным деятелем и социологом Максимом Шугалеем и Героем России Андреем Богатовым, а также встретился с местными активистами и членами партии "Родина". Депутат общается с представителями бизнеса, обычными гражданами, чтобы узнать, какие проблемы волнуют местных жителей.

Отдельным пунктом программы стало посещение предприятия "Самарский Стройфарфор", выпускающего керамогранитную плитку и санитарно-строительные изделия, где работает около лвух тысяч сотрудников. Доля компании на российском рынке в настоящее время составляет около 10%.

Генеральный директор предприятия Павел Мисюля познакомил Алексея Журавлева с полным циклом производства и рассказал об истории завода, которая берет свое начало с 1941 года, когда в Куйбышев из города Славянска Донецкой области был эвакуирован автоизоляторный цех завода кислотоупорной керамики. По мнению депутата, именно такой бизнес нужно поддерживать на государственном уровне. "Это ответственный бизнес, в котором равно развиты и производственная, и социальная части. И главное, что и продукция компании востребована везде, что позволяет конкурировать с европейскими производителями. И такие предприятия нужно поддерживать - люди сами выстроили производство, которое сейчас занимает 10% рынка. Нужно помогать тем, кто сам делает и вкладывается. Это наш принцип", - отметил Алексей Журавлев.

С мая этого года Алексей Журавлев посетил более 100 российских городов в Поволжье, Забайкалье, Дальневосточном округе и на Урале. В ближайшие дни депутат продолжит поездку по Поволжью и посетит Тольятти и Ульяновск.