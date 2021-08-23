16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области создали центр помощи пострадавшим от пожара в Борском районе Дмитрий Азаров: развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии "Единой России" Алексей Журавлев: "Национально-патриотические настроения в стране очень высоки" Владимир Путин: "Рассчитываю, что "Единая Россия" сохранит свои позиции после выборов" Депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил "Самарский Стройфарфор"

Партии Власть и политика

Дмитрий Азаров: развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии "Единой России"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Развитие регионов невозможно без опыта и энергии партии "Единая Россия", заявил губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами федерального партийного списка.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Инициативы, выдвинутые "Единой Россией", в очередной раз нашли поддержку президента нашей страны - Владимир Путин пожелал партии большинства сохранить свои позиции по итогам предстоящих выборах. 

Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране. Напомню, в период пандемии именно активисты "Единой России" организовали деятельность волонтерских центров, которая продолжается до сего дня. Депутаты от партии стали инициаторами непростых решений, инициировали десятки законов, которые поддержали экономику страны и людей. И люди доверяют партии, которая не боится трудностей и всегда действует профессионально.

В Самарской области партию представляют опытные политики, умеющие принимать взвешенные и обоснованные решения. Депутаты Государственной думы от "Единой России" поддерживают наши инициативы и помогают привлекать федеральные деньги для развития региона. При поддержке партии в области реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты (в том числе и такие, как строительство моста через Волгу), пользующиеся особым вниманием на самом высоком уровне.

На уровне региона приняты десятки социальных инициатив, в том числе о возврате льгот ветеранам и труженикам тыла, о выплатах из регионального бюджета ветеранам Великой Отечественной Войны к 9 Мая и многие другие. Партия поддержала введение в регионе выплат для выпускников школ, которые выберут местные учебные заведения для получения высшего и специального образования (каждый из них получит по 10000 рублей). Сегодня в Самарской области действует более 30 разнообразных мер помощи, которыми могут воспользоваться семьи с детьми.

Чтобы и дальше принимать важные решения и реализовывать наши планы для развития региона и страны, нам, конечно, важно сохранять это политическое партнерство", - заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, по предложению президента РФ на съезде "Единой России" в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5