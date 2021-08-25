Владимир Путин внес свои предложения в народную программу "Единой России"

В народную программу также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов, передает пресс-служба самарского реготделения партии.

Предложения президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа Съезда "Единой России", прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной — ее соавторами стали жители всей страны.

Говоря о мерах поддержки военнослужащих, эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями "Единой России", Президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тысяч рублей.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", — сказал Владимир Путин, обращаясь к делегатам Съезда.

Будущим депутатам фракции "Единой России" в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.

В числе приоритетов президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

"Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно что называется, "задним числом". То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть", — подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике.

Парламентариям "Единой России" в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья — глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

"По всей стране — это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета", — сказал Владимир Путин.

Серьезным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей.

"Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь — создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения", — сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем.

Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва — Казань — Екатеринбург, железнодорожную магистраль "Северный широтный ход", реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму — 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах.

"В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов", — отметил Владимир Путин.

Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе "Единой России" — развитие села.

"Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию", — сказал он.

Говоря о тех, кому "Единая Россия" доверила представлять партию на выборах, Владимир Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился — в него вошли "неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание".

"Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться", — сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей "Единой России" "можно положиться".

"Очень на вас рассчитываю", — заключил он.

Народная программа "Единой России" состоит из двух разделов. Первый — "Благополучие человека" — посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание — институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям.

"Россия — безусловно социальное государство. Страна, где для людей созданы равные возможности в любой сфере. Где каждому человеку доступны качественное образование, работа, открыты пути к реализации его талантов. Обеспечены будущее детей и полноценная жизнь старшего поколения. В этом смысл всей нашей социальной политики", — подчеркнул Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря об этом блоке программы.

Второй блок — "Сильная Россия" — направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.

Одна из ключевых тем в народной программе — модернизация системы здравоохранения. Конечная цель — перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности — я говорю о "санитарном щите". Цифровизация — это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене", — подчеркнул он.

"Единая Россия" возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами, заявила в свою очередь Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме "одного окна", — отметила она.

Председатель партии подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа — жителями страны.

Эту мысль поддержал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными.

"Предвыборная программа" — это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун", — сказал Сергей Шойгу.

"Более 200 тысяч жителей самарского региона стали соавторами Народной программы. Многие наши предложения обрели поддержку на самом высоком уровне. С этой программой мы держим ориентир на наши главные принципов: защита, забота и развитие. Сохраняется социальная направленность каждой инициативы, сохраняется человекоцентричность — и это для нас важно. Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране", — прокомментировал итоги ХХ Съезда партии глава региона, секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда "Единой России", на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе — по предложению Президента в первую "пятерку" лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.