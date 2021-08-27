В Самаре обсудили проблемы загрязнения Волги и замора рыбы

В пресс-центре "Комсомольской правды" прошел круглый стол, организованный самарским реготделением "Зеленых" и "Комсомолкой". Основной целью события было привлечение внимания к проблеме массового замора рыбы и выработке мер решения проблемы.

Напомним, в июле и августе этого года в акватории Волги около Самары, Тольятти и Сызрани было замечено огромное количество мертвой рыбы. После обследования выяснилось, что причиной гибели стала асфиксия — рыбе не хватало кислорода. Все федеральные новостные ленты обошла фотография умершего сома-гиганта, всплывшего около Тольятти.

Председатель совета самарского регионального отделения "Зеленых" Олег Комаров заявил, что экологическая партия не может остаться в стороне от этой ситуации: "Это настоящая экологическая катастрофа, и мы должны совместными усилиями установить причину замора рыбы, найти решение и не допустить повторения ситуации. Кроме того, должно быть возбуждено уголовное дело и найден ответственный за это человек". С ним согласен и член "Зеленых", директор АНО "Чистые водоемы" Денис Стукалов. Он уверен, что нынешняя ситуация возникла в том числе из-за застройки водосборных территорий. "Я знаю места на Волге, где температура воды сейчас — плюс 28, это очень много. Но там чистая вода, там есть рыба, потому что там бьют родники. В Самаре застроили водосборные территории на участке от Постникова оврага до Студеного оврага, и сейчас в Волгу поступает не чистая вода, а загрязненная. Кто в этом виноват?"

Участники круглого стола назвали несколько причин замора рыба. Корнем зла являются синезеленые водоросли. Они потребляют большое количество кислорода и вырабатывают углекислый газ, таким образом содержание кислорода в воде снижается до нуля. "Синезеленые с нами уже давно — "цветение" Волги происходит уже 30-40 лет, в навигационный период, то есть летом, они поднимаются к поверхности воды, активно размножаются. Но в этом году в июле произошел скачкообразный рост количества таких водорослей, причем во всей акватории Волги — от Камы до Волгограда. Это беспрецедентная ситуация", — заявила директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова. Причин такого роста несколько: это и повышенная температура воздуха и воды, и большое количество фосфора и азота, которые попадают в Волгу вместе со стоками. Синезеленые вредны не только для рыбы, но и для человека, они вырабатывают токсичные вещества, вызывающие аллергии.

"Мы сами питаем синезеленые водоросли тем, что сливаем в Волгу вещества, которые способствуют их росту. Решить проблему поможет строительство и реконструкция очистных сооружений в рамках программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На эти работы выделено более 1,5 миллиарда рублей только в 2021 году", — отметил начальник отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волского бассейного водного управления Александр Суперфин.

Еще одним решением может быть механическая борьба с синезелеными водорослями. Свою методику представил директор компании "БиоТехКомп" Александр Чистов: "Мы построили судно катамаранного типа, которое за двадцать минут собирает 1 кубометр синезеленых. На борту может находиться до четырех тонн собранного материала. Все это при помощи биореактора мы превращаем в органическое удобрение, абсолютно экологичное и безопасное. Таким образом мы помогаем природе снизить антропогенную нагрузку на Волгу", — заявил Чистов. Технология запатентована. Проблемой этого решения является невысокая скорость переработки — биоректор за сутки поглощает только 1 кубометр водорослей. Масштабирование возможно, однако оно встанет в "копеечку": примерная сумма составит 3 млрд рублей.

Представитель регионального правительства, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго сообщил, что включить этот объем финансирования в национальный проект "Экология" не получится, однако, возможен механизм субсидирования или участия в грантах.

"Безусловно, это очень большая проблема, которую нельзя решить одним круглым столом. Сегодня мы определились с комплексом мер, которые должны помочь в борьбе с синезеленым злом. Но нужна долговременная работа в самых разных направлениях. Во-первых, нужно найти деньги на финансирование работы судна "БиоТехКомп" — это же находка. Во-вторых, надо действительно реконструировать очистные и искать тех, кто незаконно сливает отходы в реки. Ведь в какой бы маленький овражек не сливалась гадость, рано или поздно она обязательно дойдет до Волги. И, наконец, надо вести борьбу с фосфатами, которые стимулируют рост синезеленых. Сейчас они встречаются во многих чистящих средствах и стиральных порошках. Во многих странах Европы действует законодательный запрет на фосфаты или ограничение по их содержанию до минимума (<0,5%). Необходимо сделать тоже самое и у нас", — уверен председатель регионального отделения "Зеленых" в Самарской области Олег Комаров.