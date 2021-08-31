Группа компаний "ЭкоВоз" помогла детям собраться в школу

ГК "ЭкоВоз" и ПАО Сбербанк организовали благотворительную акцию "Помоги собраться в школу". Акция направлена на то, чтобы помочь в подготовке к учебному году детям из семей, которые испытывают финансовые сложности.
В мероприятии приняли участие неравнодушные жители г. Тольятти и г. Самары. Каждый желающий смог принести товары для школы, которые затем были переданы нуждающимся в них школьникам. Общую сумму собранной канцелярии и школьных принадлежностей определить сложно, поэтому способом взвешивания насчитали более 300 килограмм.
Сегодня свои школьные наборы получили 45 тольяттинских и 20 самарских малообеспеченных многодетных семей, реабилитационный интернат для детей-сирот "Феникс". ГК "ЭкоВоз" благодарит всех жителей Самарской области, которые приняли участие в акции.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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