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Группа компаний "ЭкоВоз" помогла детям собраться в школу

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "ЭкоВоз" и ПАО Сбербанк организовали благотворительную акцию "Помоги собраться в школу". Акция направлена на то, чтобы помочь в подготовке к учебному году детям из семей, которые испытывают финансовые сложности.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители г. Тольятти и г. Самары. Каждый желающий смог принести товары для школы, которые затем были переданы нуждающимся в них школьникам. Общую сумму собранной канцелярии и школьных принадлежностей определить сложно, поэтому способом взвешивания насчитали более 300 килограмм.

Сегодня свои школьные наборы получили 45 тольяттинских и 20 самарских малообеспеченных многодетных семей, реабилитационный интернат для детей-сирот "Феникс". ГК "ЭкоВоз" благодарит всех жителей Самарской области, которые приняли участие в акции.

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