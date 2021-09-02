Правительство обеспечило решения съезда "Единой России": пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты

Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. получат более 43 млн пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через "Почту России" с 3 сентября.

"В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше — она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров — еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции", — пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Для получения 10 тыс. руб..пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

Андрей Исаев отметил также, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки "Единой России" в субъектах РФ.

"Мы постарались выстроить каналы коммуникации, максимально широко провели разъяснительную работу среди людей старшего поколения, подключили к сотрудничеству лидеров общественных организаций, представляющих серебряных волонтёров, пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мы готовы оперативно реагировать на все случаи задержек, ущемления прав — такая задача стоит сейчас перед региональным Штабом и нашими общественными помощниками", — пояснила руководитель Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Самарской области Регина Воробьева.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями "Единой России", где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии.