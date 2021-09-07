Дмитрий Азаров: среди поправок в бюджет — предложения людей, собранные "Единой Россией" при работе над Народной программой

Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании рассмотрели и приняли законопроект, включающий в себя ряд поправок в бюджет региона на 2021 год. Предварительно документ обсудили на заседании фракции "Единой России" — в нем принял участие губернатор, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров. Глава области подчеркнул, что многие бюджетные изменения, направленные на социальные нужды и экономическое развитие губернии, инициированы единороссами по итогам формирования Народной программы.

"Вопросы, которые рассматриваются сегодня, в первую очередь — закон об изменениях в бюджет Самарской области, не терпят отлагательства. Экономика региона восстанавливается, и восстанавливается очень хорошими темпами. В 2021 году мы отчетливо видим позитивную динамику текущих экономических показателей, которые свидетельствуют о том, что ситуация значительно улучшается. Мы практически вышли на доковидные показатели", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что по мере восстановления экономики увеличиваются и возможности областного бюджета. Весомая прибавка к доходам региональной казны ожидается от налога на доходы физических лиц — это, отметил секретарь реготделения "Единой России", говорит о том, что реальные доходы граждан растут темпами более быстрыми, чем прогнозировалось.

Дмитрий Азаров подчеркнул важность социальной направленности законопроекта об изменениях в бюджет региона.

"Они связаны в том числе и с предложениями граждан, которые поступали в Народную программу партии "Единая Россия". Благодаря обращениям и пожеланиям от сотен тысяч жителей региона — как членов партии, так и сторонников, граждан, которые приняли участие в формировании нашей программы — мы понимаем, что волнует людей больше всего, на что в первую очередь требуется направить финансовые ресурсы. Именно "Единая Россия" и партийная фракция в губернской думе держат руку на пульсе общественного запроса", — сказал губернатор.

Принятые региональным парламентом изменения касаются увеличения финансирования важнейших статей социального блока — здравоохранения, образования, соцзащиты, поддержки культуры, спорта, ремонта дорог, благоустройства. Как отметил руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Александр Живайкин, в регионе в последние годы изменился сам подход к работе над бюджетом.

"Сегодня средства, которые поступают в бюджет Самарской области, тут же используются для нужд жителей региона. Такую практику инициировал губернатор Дмитрий Азаров — и она дает свои результаты. Мы практически вышли на докризисный уровень в экономическом развитии, не сократили, а увеличили уровень социальной поддержки. Поступления из федерального бюджета повысились в 2,5 раза, только сегодняшние поправки позволяют нам распределить 4,9 миллиарда рублей этих средств. Хочу отметить, что это очень выгодно для региона. Например, субсидии по отрасли сельского хозяйства привлекаются под очень низкий процент софинансирования: 15% — область; 85% — федеральный бюджет, а значит на каждый вложенный губернией рубль мы получаем почти 6 рублей из центра", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Самарская область только к середине лета получила 800 миллионов рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Сентябрьские поправки в бюджет предусматривают еще 90 миллионов. Кроме того, на 18 миллионов рублей за счет федеральных средств увеличится губернаторский проект "СОдействие".

"Собственные доходы региона тоже увеличились — более чем на 12 миллиардов рублей. Очень приятно, что из сегодняшних поправок большая часть согласована именно депутатами фракции "Единой России", которые, в свою очередь, эти предложения и пожелания доставили со своих территорий. Все это делается для развития экономического потенциала, инвестиционной привлекательности нашей Самарской области", — отметил Александр Живайкин.

С однопартийцем согласился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. По мнению депутата, политика, которую проводит губернатор, направлена на реализацию курса всестороннего системного развития региона.

"И Самарская область сильно вырвалась вперёд по всем показателям. Это видно во всех сферах жизни: строятся детские сады, школы, поликлиники, другие объекты инфраструктуры, благоустраиваются дворы и улицы, возводится доступное жилье, строятся и ремонтируются дороги. Увеличивается инвестиционная привлекательность. Поправки в бюджет региона носят ярко выраженный социальный характер и способствуют продолжению этого курса развития. Это те важные направления, которым уделяется особое внимание фракции "Единой России", которые получают поддержку Дмитрия Азарова. И мы видим, что постоянно идет увеличение статей расходов именно по предложениям депутатов фракции", — сказал Геннадий Котельников.

Председатель комитета по здравоохранению демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила, что при формировании областного бюджета учитываются мнения и предложения муниципальных образований и их жителей.

"Приоритетом в нашей работе всегда является всесторонняя социальная поддержка людей, в первую очередь — семей с детьми, молодежи, работников сфер образования, здравоохранения. Фракция "Единой России" в региональном парламенте активно участвовала в выработке мер социальной поддержки. За счет средств областного бюджета 638 миллиона рублей направляется на поддержку работников здравоохранения; почти 143 миллиона — на единовременные выплаты первокурсникам самарских вузов. Также в числе важных социальных инициатив — дополнительные 163 миллиона рублей на обеспечение жильем молодых семей. Это, безусловно, действенные меры для закрепления кадров, для поддержки наших учителей, врачей, студентов, всех молодых семей", — подчеркнула Марина Сидухина.

Напомним, общая сумма дополнительных поступлений из федеральной казны составила больше 4,9 миллиарда рублей. Авторы поправок в бюджет Самарской области предложили направить большую часть этих средств — более 3,9 млрд руб. — на здравоохранение и социальную поддержку населения.

Около 1,9 млрд руб. предполагается потратить на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи жителям Самарской области. Поправками предусмотрено дополнительное финансирование для ряда медицинских учреждений региона, которые находятся на этапе проектирования и строительства, а также для оснащения оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и амбулаторий в муниципалитетах.

Более 1,6 млрд руб. предусмотрено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Законопроект также предполагает увеличение объема средств дорожного фонда Самарской области, которые предназначены для муниципалитетов — на ремонт дорог местного значения и внутриквартальных дорог в этом году предлагается потратить на полмиллиарда рублей больше, чем планировалось ранее.