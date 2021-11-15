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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самары продемонстрировали высокую активность во время распродажи

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко "Всемирному дню шопинга". С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Фото: shutterstock.com

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress — аудитория маркетплейса в период акции в Самарской области увеличилась на 88% по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился СберМаркет с ростом в 48%. Тройку лидеров замкнул Wildberries с показателем в 41%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовались 57% россиян, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам — 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани, Тюмени и Самары. Онлайн-шоперы областной столицы потратили на покупки в 2 раза больше трафика, чем в прошлом году. Женщины оформляли покупки в 1,5 раза чаще мужчин.

Гид потребителя

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