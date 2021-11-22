С 1 декабря в Комсомольском районе Тольятти офис "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием физических лиц

С 1 декабря 2021 года офис обслуживания по адресу г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 начнет прием клиентов - физических лиц. Теперь жителям в Комсомольском районе города станет гораздо удобнее решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности за теплоресурсы.
Таким образом, офисы обслуживания физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в Центральном (ул. Мира, 76) и Комсомольском (ул. Матросова, д. 40) районах города. Представители юридических лиц смогут решить свои вопросы в клиентском центре по ул. Дзержинского, д. 18 "А".
"Мы постоянно развиваем офисную сеть, улучшаем сервисное обслуживание, становимся ближе к своим клиентам. И напоминаем, что в период непростой эпидемиологической ситуации все возникающие вопросы лучше всего решать дистанционно. Наши онлайн-каналы доступны круглосуточно", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.