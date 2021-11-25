Областные депутаты ЕР оценили качество капремонта соцобъектов в Красноярском районе

Депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе посетили Красноярский район - один из динамично развивающихся муниципалитетов губернии.

Ежегодно число жителей увеличивается более чем на тысячу, поэтому развитие социальной сферы всегда в приоритете властей. Депутаты посетили социально значимые объекты: школу, больницу, спортивную площадку. От депутатского корпуса регионального заксобрания в работе приняли участие руководитель фракции в областном парламенте Александр Живайкин, первый заместитель председателя думы Марина Антимонова, депутат фракции Михаил Натальчук.

Капитальный ремонт в школе села Белозерки начался по инициативе депутатов фракции "Единая Россия". Депутаты Собрания представителей муниципального района вышли с предложением к своим коллегам из областного парламента. За два года участия в национальном проекте "Образование", с финансовой поддержкой федерального, областного и районного бюджета удалось сделать многое. Были заменены окна, двери, потолки и освещение, устроена дренажная система, защищающая подвал от затопления, отремонтирован пол. В школе установлены новая система оповещения и пожарная сигнализация.

Директор школы Юрий Гаранькин рассказывает, что учеников в сельской школе из года в год становится все больше, 329 ребят учится здесь. Раньше в здании школы размещался офис врача общей практики. Сейчас медики перебрались в новое здание, благодаря этому удалось отремонтировать и открыть дополнительно три кабинета, что очень важно для организации учебного процесса.

В школе появился центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". Два кабинета оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить там уроки информатики, технологии, биологии, ОБЖ, помогает в реализации проектной и внеурочной деятельности, программ дополнительного образования. В школе уже открыт кружок по робототехнике, новые возможности появились и у ребят из шахматного клуба и студии анимации.

В 2021 году выполнены работы по утеплению и реставрации фасада здания. Современный и яркий внешний вид школы оценили депутаты. И тут же получили наказ: необходимы средства на косметический ремонт помещений, ведь школе более сорока лет.

На финишной прямой - работы по капитальному ремонту здания детской поликлиники Красноярской центральной районной больницы. Перемен очень ждут и медики, и пациенты. Небольшое старое здание удалось полностью модернизировать, организовать пространство, четко разграничив потоки пациентов, соблюдая принципы удобства и безопасности. Работы планируется завершить до окончания декабря, все преобразования проводятся в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Модернизация первичного звена здравоохранения - один из приоритетов региональных властей. На очереди - поликлиника для взрослых, согласно проекту, она должна принять пациентов в 2022 году.

"На примере детской поликлиники мы увидели, как можно грамотно организовать пространство для работы с детьми и их родителями. Как и рекомендуют эпидемиологи, здесь четко разграничены все потоки. Но для того чтобы больница работала полноценно, необходимо оснащать ее оборудованием - лабораторным, диагностическим, - отметила первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова, - Понимая актуальность этих проблем и ответственность перед людьми, фракция "Единая Россия" выступила с предложением увеличить расходы на оснащение современным оборудованием и предусмотреть дополнительные средства на антиковидные мероприятия. Мы понимаем, что сейчас есть тенденция к снижению заболеваемости, но нужно сделать все, чтобы система здравоохранения работала на современном уровне. Я очень надеюсь, что в правительстве Самарской области очень ответственно рассмотрят эти вопросы и изыщут средства".

Центральная спортивная арена района - Красноярский спортивный комплекс. Здесь расположены площадка сдачи норм ГТО, детская площадка и легкоатлетический стадион. Востребованность у сельчан, позволяют и дальше развивать эту территорию спорта. "Эта площадка остается в реестре перспективных. Мы ждем поддержки в строительстве здесь дополнительных спортивных объектов - скейтпарка, футбольного поля с искусственным покрытием, универсальной спортивной площадки для массовых видов спорта. Сегодня жители района наглядно видят то количество объектов, которое реализуется, строится, ремонтируется, реконструируется именно благодаря поддержке губернатора Самарской области, фракции "Единая Россия", - отметил глава района Михаил Белоусов.

Среди предложений депутатов фракции "Единая Россия" областного парламента в проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" - выделение дополнительных средств на устройство спортивных площадок в последующие три года.

Руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Александр Живайкин подчеркнул: "Мы выходим на финишную прямую принятия закона об областном бюджете на 2022 год. Приоритеты, которые расставили президент страны и губернатор Самарской области, нашли отражение в наших поправках к бюджету. Здоровьесбережение - на первом месте. Мы предложили направить дополнительные средства на борьбу с пандемией, удвоить финансирование на устройство спортплощадок. Несомненно, депутаты фракции несут ответственность не только за принятие бюджета, но и за его реализацию. Нам очень приятно видеть сегодня, как поправки, которые поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, реализованы на территории Красноярского района. Мы будем выстраивать нашу плановую работу исходя из необходимости комплексной и качественной реализации всех проектов, всех наших предложений".