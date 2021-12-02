Территорию под строительство станции метро "Театральная" распланирует "ТеррНИИгражданпроект"

Министерство строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который подготовит документацию по планировке территории от станции метро "Самарская" до станции "Театральная".

На торги заявился всего один участник — институт "ТеррНИИгражданпроект". Компания предложила выполнить услуги по максимальной стоимости контракта. Напомним, она составила 13,82 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить планировку и подготовить проект межевания на площади 12,4 га.

В конце сентября стало известно, что Самарская область получит инфраструктурный кредит из федерального бюджета в 10,4 млрд руб. на строительство метро. На эти средства будет построена станция "Театральная".