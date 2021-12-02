Территорию под строительство станции метро "Театральная" распланирует "ТеррНИИгражданпроект"

Министерство строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который подготовит документацию по планировке территории от станции метро "Самарская" до станции "Театральная".
На торги заявился всего один участник — институт "ТеррНИИгражданпроект". Компания предложила выполнить услуги по максимальной стоимости контракта. Напомним, она составила 13,82 млн рублей.
Подрядчик должен выполнить планировку и подготовить проект межевания на площади 12,4 га.
В конце сентября стало известно, что Самарская область получит инфраструктурный кредит из федерального бюджета в 10,4 млрд руб. на строительство метро. На эти средства будет построена станция "Театральная".
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.