Планировку территории под строительство станции метро "Театральная" оценили в 13,8 млн рублей

Министерство строительства Самарской области объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который подготовит документацию по планировке территории от станции метро "Самарская" до станции "Театральная".

Начальная цена контракта составляет 13,82 млн рублей. Подрядчик должен выполнить планировку и подготовить проект межевания на площади 12,4 га.

Победитель торгов определится после 3 декабря.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Самарская область получит инфраструктурный кредит из федерального бюджета в 10,4 млрд руб. на строительство метро. На эти средства будет построена станция "Театральная".

Введение новой станции самарского метро позволит увеличить пассажиропоток на 30% и снизить субсидирование метрополитена на 150 млн руб. в год. Кроме того, в три раза сократится интервал движения поездов, что позволит сделать метро более привлекательным для горожан.