"Единая Россия" проводит по всей стране декаду приемов граждан

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею "Единой России", открылось более 5 тыс. площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тыс. человек.

Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.

Приемы граждан 1 декабря прошли во всех регионах. В Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров помог в решении вопроса о замене деревянных окон в детском саду в Волжском районе, строительство нового ФАПа в Большечерниговском районе.

В Самарской области приемы также уже провели главы районов, секретари местных отделений партии "Единая Россия", руководитель фракции партии "Единая Россия" Александр Живайкин, депутаты регионального парламента и Госдумы.

"С каждым годом число обратившихся становится все больше и больше, и это говорит о растущем доверии жителей региона. Общественные приемные востребованы во всех районах и городах области и служат каналом связи между народом и властью. Приемы давно стали своеобразным барометром общественного мнения, который позволяет вести анализ основных социально-экономических проблем региона", — отметил руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Виктор Воропаев.

Неделя тематических приемов пройдет с участием министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, руководителя Госжилинспекции Виктории Катковой, первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Олега Рубежанского, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Светланы Архиповой, управляющего отделением ПФР по Самарской области Анны Зайцевой, специалистов профильных министерств и ведомств.

Напомним, "Единая Россия" проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.