Дмитрий Азаров: "Партия стала "точкой сборки" страны"

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" возглавляет делегацию самарских единороссов на третьем этапе Съезда партии в Москве.
"20 лет — небольшой исторический путь, но для нашей новой России — это путь огромный. И этот путь
наша страна и общество прошли вместе с партией "Единая Россия", — заявил Секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров в преддверии открытия третьего этапа ХХ Съезда партии в Москве.
"Партия стала, по меткому выражению Владимира Путина, нашего президента — "точкой сборки" страны, всех гражданских, патриотических, государственных сил. Сил, которые радеют за народ, за государство, которые бережно относятся к истории нашей страны, к исторической правде и защищают ее на всех площадках. И конечно же, уверенно смотрят в будущее", — отметил руководитель самарской делегации и регионального отделения партии.
"Я точно знаю, что, объединив усилия, мы можем больше, несмотря на все сложности нынешнего периода, который разобщает людей. Мы уже два года живем в режиме социальной дистанции, сокращения общественных коммуникаций, проведения встреч в режиме онлайн. Конечно же, это не способствует коммуникации и объединению общества. Но уверены, что вместе мы справимся и с этой напастью, с этим незримым врагом. Вместе — победим! А партия "Единая Россия" на новом этапе, на новом технологическом укладе — вновь станет точкой сборки нашего государства и нашего общества", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда "Единой России". На нем представят отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 г., утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму.
Также будут переизбраны руководящие и центральные органы "Единой России": участники Съезда изберут председателя партии, Высший и Генеральный советы "Единой России", Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!