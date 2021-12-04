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Дмитрий Азаров: "Партия стала "точкой сборки" страны"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" возглавляет делегацию самарских единороссов на третьем этапе Съезда партии в Москве.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"20 лет — небольшой исторический путь, но для нашей новой России — это путь огромный. И этот путь

наша страна и общество прошли вместе с партией "Единая Россия", — заявил Секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров в преддверии открытия третьего этапа ХХ Съезда партии в Москве.

"Партия стала, по меткому выражению Владимира Путина, нашего президента — "точкой сборки" страны, всех гражданских, патриотических, государственных сил. Сил, которые радеют за народ, за государство, которые бережно относятся к истории нашей страны, к исторической правде и защищают ее на всех площадках. И конечно же, уверенно смотрят в будущее", — отметил руководитель самарской делегации и регионального отделения партии.

"Я точно знаю, что, объединив усилия, мы можем больше, несмотря на все сложности нынешнего периода, который разобщает людей. Мы уже два года живем в режиме социальной дистанции, сокращения общественных коммуникаций, проведения встреч в режиме онлайн. Конечно же, это не способствует коммуникации и объединению общества. Но уверены, что вместе мы справимся и с этой напастью, с этим незримым врагом. Вместе — победим! А партия "Единая Россия" на новом этапе, на новом технологическом укладе — вновь станет точкой сборки нашего государства и нашего общества", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда "Единой России". На нем представят отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 г., утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму.

Также будут переизбраны руководящие и центральные органы "Единой России": участники Съезда изберут председателя партии, Высший и Генеральный советы "Единой России", Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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