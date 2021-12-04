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Дмитрия Азарова избрали в высший совет партии "Единая Россия"

МОСКВА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве 4 декабря прошел съезд "Единой России". Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова избрали в высший совет партии. Всего в него вошло 100 человек.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Также на съезде переизбрали председатель высшего совета партии. Им стал Борис Грызлов. Пост председателя "ЕР" остался за Дмитрием Медведевым. Срок их полномочий — пять лет.

Высший совет отвечает за стратегическое направление развития партии. Он состоит из "выдающихся общественных и политических деятелей РФ". Согласно уставу, они должны иметь внушительный авторитет в российском обществе и на международной арене.

Дмитрий Азаров также является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", а на съезде возглавляет делегацию Самарской области.

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