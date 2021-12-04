Дмитрия Азарова избрали в высший совет партии "Единая Россия"

В Москве 4 декабря прошел съезд "Единой России". Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова избрали в высший совет партии. Всего в него вошло 100 человек.
Также на съезде переизбрали председатель высшего совета партии. Им стал Борис Грызлов. Пост председателя "ЕР" остался за Дмитрием Медведевым. Срок их полномочий — пять лет.
Высший совет отвечает за стратегическое направление развития партии. Он состоит из "выдающихся общественных и политических деятелей РФ". Согласно уставу, они должны иметь внушительный авторитет в российском обществе и на международной арене.
Дмитрий Азаров также является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", а на съезде возглавляет делегацию Самарской области.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!