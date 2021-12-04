Марина Сидухина: "Ключевой задачей депутатов станет выполнение предложений жителей региона"

Заместитель секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия", председатель "социального" комитета Самарской губдумы Марина Сидухина отметила важность социальной направленности.

Председатель партии Дмитрий Медведев на ХХ Съезде партии рассказал, что за последние годы "Единая Россия" взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению и сейчас получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек.

"Были приняты беспрецедентные меры социальной поддержки. В первую очередь, это программа материнского капитала, которая способствовала позитивным сдвигам в сфере демографии в стране. Программа маткапитала продлена до 2026 года. Многое сделано для молодых семей, одиноких родителей дошкольников. Введена стопроцентная оплата больничных листов родителям с детьми до семи лет. Увеличено пособие беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Обеспечены выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет. Для неработающих граждан увеличен в два раза размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет", — напомнила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина (фракция "Единая Россия").

Также Марина Сидухина отметила, что бесплатное горячее питание для учеников начальной школы и обновление школьного автопарка — тоже очень важные и своевременные инициативы партии. По предложению "Единой России" этот вопрос стал отдельной программой, которая позволила школам получить с 2016 года более девяти тысяч единиц такого транспорта. Установлены надбавки к зарплате для классных руководителей — с сентября прошлого года они дополнительно получают по пять тысяч рублей в месяц.

С 1 января 2022 г. семьи с двумя и более детьми смогут улучшить жилищные условия без потерь на уплату налогов, эту меру социальной поддержки тоже "продвинула" фракция "Единой России" в Госдуме.

"Уникальным событием в общественно-политической жизни страны стала Народная Программа. Более 2 миллионов человек приняли участие в этой работе, а в Самарской области — более 205 тысяч человек. Ключевой задачей депутатов станет выполнение предложений жителей региона, которые вошли в народную программу. Специально для этого созданы профильные Комиссии при Генсовете", — подчеркнула замсекретаря по проектной деятельности Самарского реготделения партии.

Комиссии по образованию и здравоохранению уже начали свою работу. Секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров вошел в состав комиссии по здравоохранению.