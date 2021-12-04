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Партии Власть и политика

Марина Сидухина: "Ключевой задачей депутатов станет выполнение предложений жителей региона"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия", председатель "социального" комитета Самарской губдумы Марина Сидухина отметила важность социальной направленности.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Председатель партии Дмитрий Медведев на ХХ Съезде партии рассказал, что за последние годы "Единая Россия" взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению и сейчас получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек.

"Были приняты беспрецедентные меры социальной поддержки. В первую очередь, это программа материнского капитала, которая способствовала позитивным сдвигам в сфере демографии в стране. Программа маткапитала продлена до 2026 года. Многое сделано для молодых семей, одиноких родителей дошкольников. Введена стопроцентная оплата больничных листов родителям с детьми до семи лет. Увеличено пособие беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Обеспечены выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет. Для неработающих граждан увеличен в два раза размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет", — напомнила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина (фракция "Единая Россия").

Также Марина Сидухина отметила, что бесплатное горячее питание для учеников начальной школы и обновление школьного автопарка — тоже очень важные и своевременные инициативы партии. По предложению "Единой России" этот вопрос стал отдельной программой, которая позволила школам получить с 2016 года более девяти тысяч единиц такого транспорта. Установлены надбавки к зарплате для классных руководителей — с сентября прошлого года они дополнительно получают по пять тысяч рублей в месяц.

С 1 января 2022 г. семьи с двумя и более детьми смогут улучшить жилищные условия без потерь на уплату налогов, эту меру социальной поддержки тоже "продвинула" фракция "Единой России" в Госдуме.

"Уникальным событием в общественно-политической жизни страны стала Народная Программа. Более 2 миллионов человек приняли участие в этой работе, а в Самарской области — более 205 тысяч человек. Ключевой задачей депутатов станет выполнение предложений жителей региона, которые вошли в народную программу. Специально для этого созданы профильные Комиссии при Генсовете", — подчеркнула замсекретаря по проектной деятельности Самарского реготделения партии.

Комиссии по образованию и здравоохранению уже начали свою работу. Секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров вошел в состав комиссии по здравоохранению.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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