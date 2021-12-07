Политологи: "Единая Россия" сохраняет монополию на то, чтобы быть партией Владимира Путина

"Единая Россия" еще раз продемонстрировала, что является партией президента, отметил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола "Перезагрузка "Единой России". Основные этапы и итоги" в Фонде развития гражданского общества 6 декабря.

По его словам, обновление и открытость стали двумя трендами партии, которые она год назад четко определила как важнейшие элементы избирательной кампании. С их помощью "Единая Россия" зафиксировала результаты победы на выборах в Госдуму.

"Сейчас в руководящих органах появилось довольно большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией. Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то "Единая Россия "заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы яркий волонтер, у вас получаются разного рода интересные компании - приходите в партию", - пояснил Алексей Чеснаков.

Победить на выборах и подтвердить свои лидерские позиции партии помогло и то, что в ходе перезагрузки она преодолела несколько негативных факторов и начала перезагрузку с возвращения регионов в партию и партии в регионы, считает председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Идея избрания губернаторов секретарями реготделений крайне важна. Теперь мы видим конструктивное взаимодействие с главами регионов", - сказал Константин Костин.

Также "Единая Россия" расширила практику партийного выдвижения, а чтобы региональным политикам и элитам было интересно действовать через партийные площадки, были запущены партийные проекты - такие, как запуск инфраструктурных кредитов для регионов и социальная газификация.

Еще одним шагом стало выстраивание взаимодействия с фракцией партии в Госдуме. "Свидетельство тому - последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря Генсовета, а сама фракция ежегодно будет отчитываться на съезде за реализацию народной программы", - пояснил он.

Улучшилось качество взаимодействия "Единой России" с правительством - в результате положения народной программы нашли отражение в бюджете.

По словам Константина Костина, крайне важно, что "Единая Россия" в процессе обновления дала возможность кандидатам занимать позиции, которые в итоге приводили к победам. При этом партия выстроила современные системы работы с гражданами: это общественные приемные, народная программа, ежегодные отчеты перед избирателями на всех уровнях. Хорошо проявила себя и цифровизация партии - мало кто сегодня может предъявить такие показатели вовлечения своих активистов и агитаторов при помощи цифровых платформ.

В свою очередь, генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры Дмитрий Орлов отметил, что политическая система России сохраняет устойчивость потому, что в ней сохраняет стабильность "Единая Россия". При этом партии нужно стремиться к росту общественной поддержки.

"Впрочем, и той, которую партия имеет сегодня, как мы убедились в ходе парламентских выборов, достаточно и для политического доминирования, получения конституционного большинства и для того, чтобы обеспечивать необходимое влияние во всех заксобраниях и муниципалитетах крупнейших городов", - резюмировал эксперт.

Завершая встречу, Константин Костин добавил, что партии в ближайшие годы предстоит решить две задачи.

"Это исполнение обещаний и реализация народной программы. Партия сама сфокусировала внимание всех на этом. В 2026 году мало кто откажет в удовольствии посмотреть, что сделала она за эти годы. А второй пункт заключается в подтверждении электорального статуса партии и преодолении последствий пандемии (социально-экономических). С этим надо работать и от этого зависят рейтинги поддержки партии на выборах", - заключил он.

Напомним, 4 декабря в Москве прошел заключительный этап съезда "Единой России". На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу.

Также переизбраны руководящие и центральные органы "Единой России". Они обновлены более чем наполовину. В их состав вошли представители волонтерских и общественных объединений.