Александр Новиков: "Мы в Тольятти создаем игры, в которые играет весь мир"

Одной из самых быстроразвивающихся и доходных отраслей ИТ сегодня являются видеоигры. Глобальный рынок в 2020 году вырос на 12% и достиг отметки в $126 млрд, что почти в два раза больше совокупного объема музыкальной и видеоиндустрий. Российские разработчики успешно конкурируют на этом рынке. Один из них - компания JustMoby из Тольятти, которой удалось всего за несколько лет собрать вокруг своих игр сотни миллионов геймеров со всего мира. С Александром Новиковым, генеральным директором JustMoby, мы поговорили о том, как региональный стартап получил признание рынка.

- Что сейчас собой представляет компания JustMoby?

- JustMoby - это разработчик мобильных игр. Мы обеспечиваем полный цикл разработки игры - от концепции до релиза. На рынке компания с 2018 года. Начинали с простых игр из разряда пазлов. Постепенно продукты усложнялись. Сегодня наш флагманский продукт, игра Raft Survival - Ocean Nomad, был скачан более 100 млн раз. А общее количество скачиваний всех игр компании перешагнуло отметку в десятки миллионов скачиваний и продолжает расти. И все это сделано специалистами из Тольятти. Вся наша команда живет и работает здесь.

- Почему вы решили строить бизнес в Тольятти? Когда-нибудь думали о переезде? В Москву, в Европу, другие страны?

- Тольятти - мой родной город, я здесь родился и вырос. Рынок ИТ-технологий позволяет работать из любой точки мира, и для того, чтобы стать его частью, совершенно необязательно переезжать из регионов в Москву или из России в другие страны. К тому же я успел много где побывать: Америка, Европа, Азия. Это дало мне понимание, что в принципе все везде одинаково. Я убежден, что если человек работает и зарабатывает, то ему везде будет хорошо. Мне хорошо в Тольятти, и как минимум в перспективе ближайших лет переезд я точно не планирую.

Однако с точки зрения развития бизнеса расширение географии присутствия компании все же необходимо. В ближайших планах - открыть офис в Самаре и расширять сотрудничество со специалистами по всей России. Также ведется подготовка к открытию нашего представительства в Европе. Но главный офис останется в Тольятти.

- Расскажите подробнее о планируемой экспансии.

- Ключевой актив и ценность любой IT-компании - это люди. Локальный рынок, как бы нам того ни хотелось, не в состоянии полностью закрыть потребность компании в кадрах. Открывая дополнительные офисы, мы сможем охватить более широкий рынок соискателей и предложить нашим нынешним и будущим сотрудникам возможность выбирать, где им хотелось бы или было бы удобно жить и работать. Таким образом мы планируем собрать несколько команд в разных локациях, которые впоследствии будут создавать новые игры под флагами JustMoby.

- А как сейчас вы набираете сотрудников, находясь в Тольятти?

- Квалифицированных геймдев-специалистов в принципе очень мало. Поэтому наша задача - найти тех, кто хотел бы развиваться в этой сфере, и обучить их внутри компании. Активно работаем со студентами, у нас есть контакты с ведущими вузами в Тольятти - Тольяттинским государственным университетом (ТГУ), Тольяттинской академией управления (ТАУ) и другими. Наша философия такова, что нам не нужно много сотрудников - мы стараемся найти тех, кто хочет реализовать себя в геймдеве, и создать для них наилучшие условия. У нас комфортный офис в центре города, в котором есть этаж отдыха с игровой приставкой, кикером и теннисным столом, спортивный зал, кухня, обеденная зона. У нас всегда современная рабочая техника, рабочие места по образцу лучших IT-компаний: компьютеры iMac, можем похвастать креслами Herman Miller Mirra 2 - одними из лучших эргономических кресел в мире. Периодически мы выезжаем на профессиональные конференции - это очень важный аспект в профессиональном развитии сотрудников.

- На какую зарплату может рассчитывать разработчик игр?

- Зарплаты очень разные у всех. Уровень зависит от опыта. Например, студенты без особых навыков могут получать до 50 тысяч рублей в месяц. Это стартовая позиция, с которой ребята за полгода-год дорастают до мидлов, соответственно, растет и зарплата. Мидл получает от 100 тысяч в месяц. А далее все зависит от эффективности специалиста. В целом по рынку доход успешных специалистов может достигать 400 тысяч рублей и выше.

- Как в целом вы оцениваете потенциал российских разработчиков на глобальном рынке?

- Российские разработчики - одни из самых востребованных в мире. Тут играют роль два основных фактора: высокая квалификация наших специалистов и их относительно недорогая стоимость, если сравнивать с Америкой или Европой. В связи с этим в последние годы набирает обороты тренд на консолидацию рынка, когда американские и китайские разработчики покупают российские студии.

- А вам предлагали?

- Да, но мы пока не хотим.

- А какие суммы вам предлагали?

- Несколько десятков миллионов долларов. Сумма сделки рассчитывается по стандартным формулам: окупаемость за три-пять-семь лет в зависимости от успешности и стабильности компании, показатели EBITDA. Если компания хочет продать игру, она может либо сразу забрать все деньги, либо получить акции.

- А в целом, что происходит сейчас на рынке мобильных игр?

- На мобильном рынке продолжают набирать популярность гиперказуальные (простые, максимально вовлекающие) игры. Так, по итогам прошлого года на их долю пришлось порядка 30% всех установок. С развитием криптовалют зародился тренд на криптоигры. Сюда можно отнести успех игры Axie infinity, которая вдруг взорвала весь рынок своей моделью, когда игрок может, играя, зарабатывать деньги.

Вместе с тем на рынке геймдева усиливается значение маркетинга. Когда рынок мобильных игр только начал активно развиваться (примерно с 2008 года), достаточно было просто выпустить игру, и она уже приносила большие деньги. Со временем конкуренция возрастала, и теперь без продвижения коммерческий успех просто невозможен.

- Как вы продвигаете собственные игры?

- Разработка игр и маркетинг - это две абсолютно разные сферы. Разработчики создают игры, отвечают за техническую часть. Продвижением занимаются издатели. Прежде всего это реклама на площадках, подготовка промо-материалов, взаимодействие с инфлюэнсерами (это, кстати, новый тренд в маркетинге игр). Продвижением наших игр занимаются европейские партнеры.

- Какие разработки сейчас основные?

- Основная наша игра, конечно же, Raft Survival - Ocean Nomad, мы продолжаем ее разрабатывать, делаем из нее полноценную сетевую игру. В Google Play уже доступна бета-версия, в ближайшее время она появится и в AppStore. Также параллельно разрабатываем вторую 3D-игру о выживании в пустыне. С другим, более агрессивным концептом, с монстрами. Есть еще одна игра о выживании - "Letʼs survive", но уже не в 3D, а в изометрическом стиле. Продолжаем работу над игрой Galactory - Sandbox God Simulator.

Также придумываем более простые игры, которые, на наш взгляд, должны стать успешными. Есть, например, интересная игра в стиле комикса - Save the Bob. Есть пазлы, а еще игра Match 3, когда шарики складываются в ряд.

- Почему игра "Raft Survival - Ocean Nomad" стала такой популярной?

- Таких игр на рынке много. Успех именно этой игры заключается в том, что мы уделяем большое внимание качеству и глубокой проработке деталей игры. Также на ее популярность повлияло и время выхода. Разработка игры началась в 2016 году. Тогда мы разрабатывали концепты игр о выживании, вдохновляясь такими фильмами, как LOST и "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Первая версия игры была о выживании на острове. Но мы позднее от нее отказались в пользу сюжета с выживанием на плоту. Этот жанр идеально подходит для мобильных игр, потому что область расположения окружена только дублированными текстурами. Что, в свою очередь, позволило полноценной 3D-игре хорошо работать на слабых мобильных устройствах, которые были менее мощными по сравнению с настольными ПК. На тот момент Raft Survival - Ocean Nomad была одной из немногих полноценных 3D-игр, и других таких на мобильном рынке практически не было в таком жанре и с такой графикой.

- В сети появилась информация, связанная с Galactory - Sandbox Mod & Open World, где инди-разработчик Максим Карпенко обвинил вас в краже игры у инди-разработчика - расскажите, что произошло, по вашей версии?

- Эта история тянется с 2019 года. Тогда у нас была идея создать пиксельную игру, наподобие Minecraft, - такие игры в те годы переживали настоящий ренессанс. Мы готовились к разработке. В 2019 году на конференции в Минске познакомились с разработчиком игры, упомянутым в статье. Эта игра была очень близка к тому, как мы видели нашу. Мы подумали, что если купим уже готовую игру, то сэкономим себе несколько лет. В связи с чем разработчику было сделано предложение о покупке его игры. Сумма сделки - около $3 млн. Это действительно очень выгодное предложение, выше рынка. Переговоры велись несколько месяцев. Все это время вторая сторона не высказывалась против сделки, а напротив, поддерживала с нами диалог относительно развития и продвижения игры. Мы были уверены, что сделка состоится, поэтому отказ, признаюсь, стал полной неожиданностью.

В период переговоров мы создали прототип игры для того, чтобы перед сделкой протестировать потенциал игры в рыночных условиях. Игру назвали, God Simulator - Sandbox Mod & Open World. Это было тестовое название, потому что мы до конца не знали, будет сделка или нет. После того как стало известно, что сделка не состоится, мы решили развивать прототип дальше самостоятельно. В итоге мы выбрали другое название: Galactory - Sandbox God Simulator.

Мы постоянно дорабатываем игру, модернизируем ее и вводим множество новшеств. Обвинения в плагиате для нас непонятны - код, графика, звуки и правила игры уникальны. Более того, существуют десятки подобных игр в Google play и App Store.

Упомянутые вами статьи в СМИ нанесли нам определенный репутационный ущерб, в том числе и финансовый. Мы не хотим опускаться до нелепых взаимных оскорблений, поэтому обратились в суд с иском о защите чести и достоинства для решения этого нелепого конфликта в правовом поле.

- В том числе вас обвиняли в том, что вы зарегистрировали товарный знак с полной копией с названием его игры. Зачем вы это сделали?

- Мы были уверены в том, что сделка состоится. Поэтому заранее начали процедуру регистрации. Так как покупка игры не состоялась, мы не планируем использовать упомянутый товарный знак. Мы готовы и уже предлагали безвозмездно передать все права на товарный знак игры разработчику. Но какого-то конструктивного диалога не получилось - в ответ от нас потребовали удалить нашу игру.

- Примерно в то же время вышли публикации в некоторых СМИ, где ваше имя связывают с компанией Adeco Systems, которую, в свою очередь, обвинили в распространении вредоносных программ. Расскажите, пожалуйста, что произошло.

- Все описанное в данных статьях не соответствует действительности. Восемь лет назад я являлся наемным сотрудником компании Adeco Systems, о чем и сообщал обратившемуся ко мне журналисту. Однако он построил повествование в статье исключительно на собственных предположениях, не имеющих под собой сколько-нибудь значимых оснований.

- Какие у вас планы на будущее? Как вы видите развитие компании в перспективе ближайших трех-пяти лет?

- На рынке очень быстрыми темпами нарастает конкуренция. Я не преувеличу, если, процитировав Кэррола, скажу, что сейчас нам нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы расти и конкурировать за свое место на рынке, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Поэтому мы будем ускоряться и усиливать работу по всем направлениям, начиная от разработки, заканчивая маркетингом и продвижением готовых продуктов. Будем расширять географическое присутствие - как говорил выше, откроем офисы в России и в Европе. Будем нанимать сотрудников.