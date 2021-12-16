Геннадий Котельников: "Модернизации первичного звена — приоритетная тема в развитии региона"

Председатель Самарской губернской думы, президент и почетный ректор СамГМУ, академик РАН, д.м.н., профессор Геннадий Котельников прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина о модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству РФ обеспечить индексацию средств, чтобы программа модернизации первичного звена здравоохранения была реализована до 2025 года.

"Глава государства отметил проходящее глубокое обновление инфраструктуры данной сферы, постоянную работу в регионах по введению в строй фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. Плюс к этому, за три года в регионы поступило свыше тысячи передвижных медицинских комплексов, в рамках национального проекта "Здравоохранение" поставлено также более 40 тысяч единиц нового медицинского оборудования", — отметил Геннадий Котельников.

"В Самарской области модернизация первичного звена здравоохранения идет полным ходом. Только в текущем году введены в строй 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики и 4 врачебные амбулатории. Весьма своевременной и эффективной стала также выдвинутая губернатором Дмитрием Азаровым программа транспортной доступности медучреждений в сельской и отдаленной местности. В результате лечебные заведения губернии за 3 года получили около 400 новых автомобилей", — напомнил профессор.

Конечно же, основная проблема в здравоохранении — кадровая, отмечает спикер Самарской губернской думы.

"В систему здравоохранения региона благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" пришли дополнительно более 300 медработников. Но отрасли очень нужны квалифицированные медицинские кадры, особенно в первичном звене здравоохранения", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Напомним, народная программа "Единой России" ставит задачу по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения, а также разработке и реализации нового стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент. Реализацией "медицинского блока" программы занимается комиссия партии по здравоохранению, которую по поручению президента возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.