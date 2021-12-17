"Единая Россия" защитит интересы людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах

Госдума приняла в первом чтении проект закона вместе с постановлением, которое предусматривает существенные изменения положений законопроекта - их разработала партия по итогам общественных обсуждений. "Единая Россия" обеспечит защиту интересов людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах.

В частности, "Единая Россия" выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также предусмотрены защита персональных данных владельцев сертификатов и получение сертификатом теми, кто прививался иностранными вакцинами.

Серьезность ситуации с пандемией такова, что необходимо вместе бороться с болезнью, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 декабря.

"Нам нужен коллективный иммунитет. У нас замечательные врачи - обученные, талантливые, храбрые. Они каждый день выходят и бьются с этой болезнью", - сказал Дмитрий Хубезов.

Он отметил, что многие страны уже пошли по пути введения медицинских сертификатов. Везде зафиксирован положительный результат.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила "Единую Россию" за инициативу по поддержке предприятий при экономических потерях от введения ограничительных мер. Эта норма будет предусмотрена в законопроекте о медицинских сертификатах во втором чтении поправками партии.

"После того как у нас начался эпидемический подъем, было принято решение о поддержке отраслей экономики, которые наиболее пострадали. Хочу поблагодарить "Единую Россию" и комитет по безопасности за то, что в проект постановления, который сегодня вынесен, коллеги предложили включить предложение о мониторинге показателей экономической ситуации для реагирования", - сказала Татьяна Голикова.

Законопроектом предлагается установить порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, документ предусматривает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест.

Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определят Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

Напомним, ранее по инициативе "Единой России" законопроект об использовании медицинских сертификатов на транспорте снят с рассмотрения в Госдуме. Также на встрече фракции партии с вице-премьером Татьяной Голиковой "Единая Россия" выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений "Единой Россией" были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье.

7 декабря депутаты Самарской губернской думы поддержали проект федерального закона об обязательном введении обязательных QR-кодов с 1 февраля 2022 года.

В соответствии с предлагаемыми поправками, региональные власти смогут устанавливать правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого потребуется предъявить QR-код о вакцинации, документ о том, что человек переболел коронавирусом, или справку о медицинском отводе от прививки.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

По-прежнему никаких документов не нужно будет предъявлять при посещении аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Данные законодательные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.