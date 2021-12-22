Сергей Рязанов: "Мы обязаны сохранить память о наших героях-земляках"

Шефство над ветеранами, восстановление памятников и сохранение культурно-исторического наследия — все, чем запомниться год для активистов партийного проекта "Историческая память".

Как отметил координатор партпроекта в Самарской области, заместитель председателя гордумы Самары Сергей Рязанов, в этом году были достойно проведены мероприятия проекта и Самарской губернии удалось остаться в числе лидирующих регионов.

Одно из основных направлений — это восстановление и реставрация памятников и объектов культурного наследия. В 2021 году завершилась реставрация Трехпрестольного храма Михаила Архангела, здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, дом купца Иванова — "Ретропочта". На 10 объектах культурного наследия еще продолжаются восстановительные работы.

Проводился Всероссийский конкурс следопытских работ школьных музеев "Неизвестный солдат". На федеральном этапе конкурса поисковые отряды Самарской области заняли призовые места.

В преддверии Дня Победы в регионе были организованы уроки мужества, конкурсы творческих работ, уроки истории и культуры, субботники по приведению в порядок памятных знаков, воинских мемориалов и захоронений.

Будет организовано шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны — на территории Самарской области их осталось всего 504 человека. Необходимо закрепить за каждым ветераном депутатов различного уровня и обеспечить самый тесный личный контакт депутата с ветераном и его родственниками, чтобы они знали о текущих проблемах, считает координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Рязанов.

"Одной из основных задач нашего проекта была, есть и остается забота о ветеранах Великой Отечественной войны и сохранение исторической правды о роли советского солдата в освобождении мира от нацизма", — уверен вице-спикер городской Думы.

"Мы обязательно будем принимать участие в шефстве ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Здесь необходимо пойти по тому пути, чтобы принимали участие депутаты местных парламентов муниципальных образований и представительных органов, и, несомненно, депутаты регионального парламента", — поддержала эту инициативу заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии по проектной деятельности Марина Сидухина.

Одной из целью проекта "Историческая память" является усиление работы по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия, в том числе, путем увековечения памяти Героев Российской Федерации.

"В рамках данного направления проведена работа по сбору информации о Героях России, имеющих отношение к Самарской области. Был создан реестр Героев, имя которых увековечено в топонимике, установлены памятные доски и проведены мероприятия по увековечиванию их имени", — отметил координатор проекта Сергей Рязанов.

Важным мероприятием мирового уровня стал третий "Диктант Победы". За 2019 и 2020 год в нём приняли участие 1,5 миллиона человек. В 2021 году в Самарской области было зарегистрировано более 700 площадок. Всего в акции приняли участие около 45 тысяч человек. Самарская область — на первом месте по количеству участников и на втором — по количеству площадок "Диктанта Победы".

Одним из важных пункт повестки заседания Общественного совета стала работа по присвоению Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести". Как продвигается голосование за выбор места для установки памятного знака в Сызрани рассказала Ольга Хохлова. Определены три места, где может разместиться сызранская стела. Голосование продлится до 30 января 2022 года.

Напомним, 10 декабря в Самаре была открыта стела "Город трудовой доблести", Открытие этого мемориального комплекса стало итогом многолетней работы актива партийного проекта "Историческая память", как и многие другие объекты культурного наследия и памятные знаки в честь самарских героев. В рамках проекта планируется установка мемориальной доски Максиму Пуркаеву и Клементу Ворошилову.

Отметим, что активистами партийного проекта была проведена большая работа по сбору информации о Героях России, имеющих отношение к Самарской области. Был создан реестр Героев, установлены памятные доски. Теперь имена Олега Охрименко, Александра Блохина, Дмитрия Дорофеева, Сергея Чернявского, Николая Мулюкина будут присвоены спортивным состязаниям, улицам, школам. В 2022 году в Отрадном, Сызрани, Самаре и в Усолье появятся новые памятные знаки и мемориальные доски в честь наших героических земляков.