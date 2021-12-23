"РКС-Самара" объявляет о новом этапе развития водоснабжения и водоотведения Самары

Инвестпрограмма "РКС-Самара" решит основные проблемы городского водоснабжения и водоотведения, накопившиеся за несколько десятков лет.

Инвестиционная программа "РКС-Самара", разработанная в рамках концессионного соглашения по техническому заданию администрации города Самары и утвержденная министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, рассчитана на 2019–2023 годы. Общий объем инвестиций "РКС-Самара" в этот период в систему водоснабжения и водоотведения составит 4 млрд 699 млн рублей.

В 2021 году ресурсоснабжающее предприятие направило на реализацию инвестпрограммы 1 млрд 265 млн рублей — 100% от запланированного. Строительство новых и модернизация существующих объектов идет в соответствии с графиком.

Главная особенность инвестиционной программы — ее направленность на решение самых острых вопросов системы водоснабжения и водоотведения. Эти проблемы накапливались годами, их решение требует больших финансовых вложений, сложной координации работы многих организаций. Реализовать такие проекты стало возможно лишь после подписания концессионного соглашения.

Основные проекты инвестиционной программы "РКС-Самара" 2021 года:

1. Строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 в Студеном овраге до пос. Управленческий начато в 2020 году. Реализация проекта позволит привести в поселок мягкую волжскую воду и решит вопрос повышенной жесткости и минерализации воды, которую сейчас жители Управленческого получают из подземных источников.

Это не только раз и навсегда решит вопрос качественного водоснабжения, но и обеспечит дальнейшее развитие района с точки зрения подведения жизненно важного качественного ресурса — питьевой воды.

Уже построена насосная станция второго подъема, установлено насосное оборудование. Выполнен монтаж двух линий водовода д-600 протяженностью по 750 метров от стадиона "Чайка" до строящейся насосной станции 3-го подъема (Волжское шоссе/Сергея Лазо).

В настоящее время ведутся работы по строительству насосной станции третьего подъема с установкой комплектной трансформаторной подстанции. Строятся резервуары чистой воды.

Планируется, что работы завершатся в 2023 году. На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов д-600 и инфраструктуры на них в инвестиционной программе "РКС-Самара" заложен 1 миллиард 165 миллионов рублей.

2. Проводится масштабная модернизация НФС-1, которая была построена в 1920-1930-х годах и снабжает питьевой водой около 60% самарцев. В 2021 году установлено автоматическое электрооборудование с распределительным устройством и частотно-регулируемыми приводами. Это защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Также построен комплекс очистки и обезвоживания осадка промывных вод.

3. Завершаются работы по строительству нового водовода питьевой воды для водоснабжения поселка Горелый Хутор.

4. Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях). В 2021 году проведена реконструкция со строительством буферного резервуара и сооружений системы удаления сырого осадка избыточного ила; возведены объекты комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов; построено здание механических решеток и песковых бункеров. Все это значительно повысит качество экологического барьера между городом-миллионником и рекой.

Кроме того, заканчивается проектирование двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Реализация этого проекта не только серьезно улучшит качество жизни в этой части города, но и даст дополнительный импульс развития территории.

По словам специалистов, масштаб работ, которые сейчас проводит "РКС-Самара", сравним только с семидесятыми годами ХХ века. Тогда развитие городской системы водоснабжения и водоотведения было одним из приоритетных направлений для городских, областных и федеральных властей, кратно увеличилась протяженность сетей, построены несколько насосно-фильтровальных станций, городские канализационные сооружения. Сегодня водопроводно-канализационное хозяйство города переживает новый исторический этап — этап реконструкции и нового строительства.