"РКС-Самара" объявляет о новом этапе развития водоснабжения и водоотведения Самары

Инвестпрограмма "РКС-Самара" решит основные проблемы городского водоснабжения и водоотведения, накопившиеся за несколько десятков лет.
Инвестиционная программа "РКС-Самара", разработанная в рамках концессионного соглашения по техническому заданию администрации города Самары и утвержденная министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, рассчитана на 2019–2023 годы. Общий объем инвестиций "РКС-Самара" в этот период в систему водоснабжения и водоотведения составит 4 млрд 699 млн рублей.
В 2021 году ресурсоснабжающее предприятие направило на реализацию инвестпрограммы 1 млрд 265 млн рублей — 100% от запланированного. Строительство новых и модернизация существующих объектов идет в соответствии с графиком.
Главная особенность инвестиционной программы — ее направленность на решение самых острых вопросов системы водоснабжения и водоотведения. Эти проблемы накапливались годами, их решение требует больших финансовых вложений, сложной координации работы многих организаций. Реализовать такие проекты стало возможно лишь после подписания концессионного соглашения.
Основные проекты инвестиционной программы "РКС-Самара" 2021 года:
1. Строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 в Студеном овраге до пос. Управленческий начато в 2020 году. Реализация проекта позволит привести в поселок мягкую волжскую воду и решит вопрос повышенной жесткости и минерализации воды, которую сейчас жители Управленческого получают из подземных источников.
Это не только раз и навсегда решит вопрос качественного водоснабжения, но и обеспечит дальнейшее развитие района с точки зрения подведения жизненно важного качественного ресурса — питьевой воды.
Уже построена насосная станция второго подъема, установлено насосное оборудование. Выполнен монтаж двух линий водовода д-600 протяженностью по 750 метров от стадиона "Чайка" до строящейся насосной станции 3-го подъема (Волжское шоссе/Сергея Лазо).
В настоящее время ведутся работы по строительству насосной станции третьего подъема с установкой комплектной трансформаторной подстанции. Строятся резервуары чистой воды.
Планируется, что работы завершатся в 2023 году. На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов д-600 и инфраструктуры на них в инвестиционной программе "РКС-Самара" заложен 1 миллиард 165 миллионов рублей.
2. Проводится масштабная модернизация НФС-1, которая была построена в 1920-1930-х годах и снабжает питьевой водой около 60% самарцев. В 2021 году установлено автоматическое электрооборудование с распределительным устройством и частотно-регулируемыми приводами. Это защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Также построен комплекс очистки и обезвоживания осадка промывных вод.
3. Завершаются работы по строительству нового водовода питьевой воды для водоснабжения поселка Горелый Хутор.
4. Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях). В 2021 году проведена реконструкция со строительством буферного резервуара и сооружений системы удаления сырого осадка избыточного ила; возведены объекты комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов; построено здание механических решеток и песковых бункеров. Все это значительно повысит качество экологического барьера между городом-миллионником и рекой.
Кроме того, заканчивается проектирование двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Реализация этого проекта не только серьезно улучшит качество жизни в этой части города, но и даст дополнительный импульс развития территории.
По словам специалистов, масштаб работ, которые сейчас проводит "РКС-Самара", сравним только с семидесятыми годами ХХ века. Тогда развитие городской системы водоснабжения и водоотведения было одним из приоритетных направлений для городских, областных и федеральных властей, кратно увеличилась протяженность сетей, построены несколько насосно-фильтровальных станций, городские канализационные сооружения. Сегодня водопроводно-канализационное хозяйство города переживает новый исторический этап — этап реконструкции и нового строительства.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается