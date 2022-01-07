Более чем 5,5 тыс. детей, находящиеся в больницах Самарской области, получили подарки из "Коробок новогоднего счастья"

Благотворительная акция реализуется региональным отделением партии "Единая Россия" совместно с Центром поддержки гражданских инициатив. Некоторые дети в новогодние праздники вынуждены оставаться в больнице. Подарки помогли скрасить их нахождение в больнице и настроить на позитив.

Региональная благотворительная акция "Коробка новогоднего счастья" прошла во всех 45 муниципалитетах Самарской области при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

"Мы еще раз это сделали! "Коробка новогоднего счастья" - это уникальная возможность для каждого из нас стать волшебником, сделать доброе дело. Главное - создать детям, которые вынуждены новогодние праздники провести в больнице, особенное эмоциональное состояние. Уверен, что акция ежегодно оставляет теплый след в сердцах всех ее участников. И тех, кто занимается сбором подарков, и тех, кто их получает. Внимание и забота - это самое бесценное, что мы можем подарить друг другу! Собранные подарки переданы в детские отделения", - рассказал региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив по Самарской области Роман Балтер.

С 17 декабря во всех муниципалитетах региона "Коробки новогоднего счастья" заполнялись игрушками и подарками для юных пациентов. За этот период было собрано более 5,5 тысячи подарков. Сто больших коробок новогоднего счастья отправились в 35 лечебных заведений региона.

В этом году в акции приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Виктор Казаков. Подарки также передали депутаты Самарской губернской думы и районных советов депутатов, главы муниципальных и городских районов, общественники, волонтеры и неравнодушные граждане.