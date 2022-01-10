Депутат-единоросс Александр Живайкин решил поддержать талантливых школьников в своем округе

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин назначил именные стипендии для учащихся Кинельского избирательного округа.

Школьники 40 учебных заведений могут побороться за персональные стипендии от депутата. Он обозначил школьникам две основные номинации - за отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере: "Мне кажется, что будет справедливым поддержать подобным образом талантливых, целеустремленных ребят. У меня возникло желание материально поощрить тех, кто отлично учиться, развивает свои таланты, тех, у кого большие планы и огромное трудолюбие. Первостепенно в этой идее желание расти, развиваться и добиваться результатов. Эту стипендию я учредил как стимул достижений высоких результатов в учебе, искусстве, спорте, науке, общественной жизни".

Критерии отбора стипендиатов собраны в Положении о назначении стипендии, с которым можно ознакомиться на странице Александра Живайкина в социальной сети "ВКонтакте" и в самих учебных заведениях.

"В каждой школе стипендиальными комиссиями будут выбраны по два ученика-победителя. И здесь важна не столько сумма, сколько сам факт. Хотелось, чтобы ребята, которые получат стипендии, стали примером. И чтобы этот пример стал для кого-то заразителен", - отметил руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.