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Партии Власть и политика

"Единая Россия" помогает максимально сократить время ожидания врачей

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и Тольятти депутаты и добровольцы волонтерского центра "Единой России" обеспечивают выезды врачей к пациентам и организуют доставку лекарств.

Штамм "омикрон" - это серьезный вызов для всего общества. Первые случаи заражения в самарском регионе зафиксировали 17 января.

"Существует проблема, о которой нам рассказали медики: люди болеют целыми семьями, многие находятся на самоизоляции. Человек находится в тяжелом состоянии, нет возможности добраться до аптеки и приобрести нужные лекарства. В таких случаях медик, выезжающий на вызов, и волонтер-водитель решают этот вопрос, и в течение нескольких часов "скорая партийная помощь" сможет обеспечить доставку лекарств для тех, кто проходит лечение на дому или вынужден находиться на карантине", - рассказали в волонтерском центре партии.

По поручению секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова самарские единороссы обеспечат доставку врачей городских поликлиник до пациентов и помогут медикам привезти лекарства для тех пациентов, кто проходит лечение на дому.

Именно на первичное звено здравоохранения сейчас приходится пиковая нагрузка: количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз, и медики не успевают посетить огромное количество пациентов из-за отсутствия автотранспорта. Волонтерский центр Партии сокращает время ожидания врачей, увеличив количество выездов к пациентам на дом. Главное - волонтеры и медики успеют своевременно и оперативно помочь тем, кто в этом нуждается.

15 автомобилей сегодня помогут медикам Самары и Тольятти добраться до заболевших и доставить им лекарства. Эти города первыми приняли на себя удар "омикрона".

Организовать две мобильные бригады в помощь врачам самарских городских поликлиник помогли депутаты Госдумы.

"Время непростое, и наши усилия должны быть направлены туда, где в этом сейчас есть острая необходимость, - на поддержку медработников и помощь первичному звену здравоохранения. Депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней готовы включиться в организацию работы в отношении помощи городским поликлиникам, многие готовы лично участвовать", - говорят депутаты-волонтеры.

Всего в помощь врачам региона фракциями ЕР и волонтерским центром партии "откомандировано" более сотни автоединиц служебного и личного транспорта. В ближайшее время к депутатскому корпусу присоединятся члены Общественного молодежного парламента в каждом из девяти городских округов.

Напомним, ранее секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров на заседании Совета руководителей депутатских объединений призвал партийцев мобилизовать все усилия в связи с возможной новой волной коронавируса.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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