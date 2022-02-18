Представители "Единой России" предложили продолжить поддерживать молодые семьи

Повышению эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формированию каталога практик предоставления социальной помощи им было посвящено заседание комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки молодым семьям являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

"Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям", — сообщила Анна Кузнецова.

"В Самарской области семьям с детьми предоставляется более 30 различных выплат. Особое внимание уделяется заботе о молодых семьях. Начисление пособий предусмотрено из федерального и регионального бюджетов. Например, семья с одним ребенком может претендовать на материнский капитал в размере 524 527,90 руб., единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 20472,77 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет от 7677,81 руб. до 31282,82 руб. Кроме того, есть ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающему ребенка в возрасте до 3 лет, не посещающего детский сад — от 1 до 2 тыс. руб. Предусмотрено пособие для студенческой семьи в размере 3 тыс. рублей на одного ребенка", — рассказала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина.

При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, ее получают, подчеркнула Анна Кузнецова. В среднем по регионам за 2018–2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить. Остальные воспользоваться мерами поддержки не смогли.

По ее словам, для решения проблем в этой сфере в первую очередь необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идет об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Эти инициативы "Единой России" получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей.

По словам замминистра науки Григория Гурова, подобные практики уже есть в ряде регионов, в частности, в Волгоградской области и в Башкирии — на базе Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы. Помимо мобильного детсада, на базе вуза открыли центр дополнительного образования, центр семейного образования, а также отдельную группу семейного образования уже для первоклассников, кто ходил в сад ранее.

Замминистра науки подчеркнул, что необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т. д.

"Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки", — подчеркнул он, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.

Инициативы комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи поддерживают и в Минтруда. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остается материнский капитал.

"Вместе с "Единой Россией" мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы", — отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

В заключение Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности.

Озвученные на заседании комиссии "Единой России" инициативы будут проработаны с экспертами.