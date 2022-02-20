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"Единая Россия" Самарской области формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса По инициативе "Единой России" разработают программу по восстановлению детских лагерей в стране Александр Живайкин: Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции "Единая Россия" Самарские автомобильные эксперты поддержали идею оставить нештрафуемый порог превышения скорости на отметке 20 км/ч С 1 февраля по инициативе "Единой России" заработают дополнительные меры поддержки населения

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"Единая Россия" Самарской области формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 февраля, секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском партийном селекторе по вопросам оказания помощи переселенцам.

Партия "Единая Россия" первой вышла с инициативой отправить гуманитарную колонну людям, которые вынуждено покинули свои дома в связи с проявленной агрессией. Накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак призвал все регионы максимально участвовать в этой работе.

Дмитрий Азаров поднял ряд вопросов организации и сбора необходимого объема помощи эвакуированным людям. В частности, первоочередные потребности для семей с детьми, граждан пожилого возраста Дмитрий Азаров обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это поможет направить в приграничный регион, который в эти дни принимает наибольшую нагрузку в связи с обострением обстановки в ДНР и ЛНР, самое необходимое для вынужденных переселенцев.

По предварительным данным, Самарская колонна будет готова отправиться в Ростовскую область уже 21 февраля.

Параллельно в регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка 1 тыс. переселенцев. Первая координация действий состоялась сегодня, 20 февраля, на оперативном совещании. Намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии, предусматриваются все меры поддержки и помощи людям.

Гид потребителя

Последние комментарии

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