"Единая Россия" Самарской области формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса

В воскресенье, 20 февраля, секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском партийном селекторе по вопросам оказания помощи переселенцам.
Партия "Единая Россия" первой вышла с инициативой отправить гуманитарную колонну людям, которые вынуждено покинули свои дома в связи с проявленной агрессией. Накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак призвал все регионы максимально участвовать в этой работе.
Дмитрий Азаров поднял ряд вопросов организации и сбора необходимого объема помощи эвакуированным людям. В частности, первоочередные потребности для семей с детьми, граждан пожилого возраста Дмитрий Азаров обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это поможет направить в приграничный регион, который в эти дни принимает наибольшую нагрузку в связи с обострением обстановки в ДНР и ЛНР, самое необходимое для вынужденных переселенцев.
По предварительным данным, Самарская колонна будет готова отправиться в Ростовскую область уже 21 февраля.
Параллельно в регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка 1 тыс. переселенцев. Первая координация действий состоялась сегодня, 20 февраля, на оперативном совещании. Намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии, предусматриваются все меры поддержки и помощи людям.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!