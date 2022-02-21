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Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь для переселенцев из Донецка и Луганска "Единая Россия" Самарской области формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса По инициативе "Единой России" разработают программу по восстановлению детских лагерей в стране Александр Живайкин: Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции "Единая Россия" Самарские автомобильные эксперты поддержали идею оставить нештрафуемый порог превышения скорости на отметке 20 км/ч

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Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь для переселенцев из Донецка и Луганска

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 февраля, в Ростов из Самары отправлена первая 20-тонная фура гуманитарной помощи — средства гигиены, маски, антисептики, перчатки, тепловые пушки, чайники, продукты питания.

Фото: samara.er.ru

Напомним, накануне секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в телефонном разговоре с губернатором Ростовской области уточнил первоочередную потребность людей. Груз из Самары получат в Ростове уже 22 февраля.

"Жители Донецкой и Луганской областей, столкнувшись с явными проявлениями агрессии, спасая свои жизни и жизни своих близких, женщины, дети, старики покидают сегодня свои дома, свою родную землю для того, чтобы просто сохранить жизнь. Обращаются за помощью, конечно, в первую очередь к Российской Федерации. И такую помощь мы просто обязаны оказать людям, над которыми нависла угроза жизни. Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Рассчитываем, что завтра первые вынужденные переселенцы прибудут на территорию Самарской области. Я уверен, что вместе с жителями региона создадим все условия, чтобы помочь, поддержать этих людей, которые лишились своего крова", — отметил Дмитрий Азаров.

Самарские единороссы и активисты "Молодой Гвардии Единой России" активно участвовали в формировании груза. Сопровождать его и координировать действия волонтеров направлены руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Александр Живайкин, депутат губдумы Дмитрий Холин и исполняющий обязанности руководителя штаба "Молодой гвардии Единой России" Антон Родионов.

Александр Живайкин отметил: "Самарское региональное отделение и фракция "Единой России" в региональном парламенте, штаб "Молодой гвардии Единой России" подключились к формированию гуманитарной помощи. Доставим продукты и товары первой необходимости: чайники, обогреватели, которые так нужны нашим братьям".

В Ростов вместе с грузом поехал и. о. руководителя штаба "Молодой Гвардии Единой России" Антон Родионов. Он рассказал, что самая важная проблема сейчас — нехватка рабочих рук, и самарские волонтеры готовы помочь там, на месте.

Отметим, что вынужденных переселенцев из Донбасса и Луганска планируют разместить в 4-х пунктах в муниципалитетах губернии. Представители регионального минсоцдема и "Единой России" вылетели в Ростовскую область, чтобы на месте определить количество и категории лиц, нуждающихся в помощи на территории Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

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