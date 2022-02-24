ЕР: В Ростовскую область прибыла "гуманитарка" для беженцев с Донбасса

Колонна с гуманитарной помощью от 24 региональных отделений партии уже отправилась из Ростова в распределительный центр, а затем — в пункты временного размещения.

Как сообщает сайт ER.ru, первый автопоезд привез 800 тонн гуманитарной помощи от "Единой России" в Ростовскую область. До 28 февраля в регион доставят еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, которых размещают на территории региона. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями "Единой России", которое он провел из Ростовской области.

Андрей Турчак отметил, что первыми на призыв о помощи откликнулись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, город-герой Севастополь.

"Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска уже 21 февраля. 22 февраля в Ростов из Самары прибыла первая фура вместимостью 20 тонн. В составе гуманитарной помощи — 5 тонн средств гигиены: мыло, гель, шампунь, зубная паста. Около тонны составляют средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки, около 1,5 тонн — продукты питания и кондитерские изделия. В состав груза входят также тепловые пушки, чайники, продукты питания.

В пунктах временного пребывания для жителей ДНР и ЛНР Самарская область готова разместить порядка 1000 человек. Почти половина из них — дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей. В настоящее время для пунктов временного размещения определены ресурсы баз отдыха разных муниципалитетов: санаторий "Колос" в Кинель-Черкассах, красноярский лагерь "Космос-2", самарские базы отдыха "Дубки" и "Волжанка". Единороссы и представители региональных и муниципальных властей оценили их готовность", — рассказал секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо", — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.

"Работа должна быть постоянной и вестись до тех пор, пока в ПВР остаются люди", — заявил секретарь Генсовета.

С этой целью необходимо наладить в том числе работу волонтеров-психологов, так как люди находятся в стрессовой ситуации, а также работу с детьми, подчеркнул Андрей Турчак.

"Больше половины эвакуированных это как раз дети. Их счет идет на тысячи. В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов. Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса", — сказал Андрей Турчак.

Также для оказания правовой помощи в каждом регионе, куда прибывают беженцы, на базе общественных приемных "Единой России" будут открыты центры правовой поддержки. Такой центр с 20 февраля работает в Ростове.

Помимо решения правовых вопросов, приемные "Единой России" помогут прибывающим жителям ЛНДР в восстановлении утраченных документов, получении выплат, поиске родственников при размещении в разных ПВР, организации медицинской помощи и обучения детей. Приемные партии вместе с органами власти выработают алгоритмы консультирования и информирования беженцев, сообщила глава комиссии "Единой России" по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

В свою очередь, врио главы МЧС Александр Чуприян поблагодарил "Единую Россию" за организацию волонтерской помощи беженцам с Донбасса.

"Никогда ни одно ЧС невозможно ликвидировать только федеральными руками. Нам очень важно такое направление, которое вы возглавляете. Спасибо вам большое", — сказал Александр Чуприян.

Напомним, ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ" и "Волонтерской роты". Всего в работе с беженцами задействовано более 4 тысяч волонтеров, при этом более полутора тысяч — на территории Ростовской области.