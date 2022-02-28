"Единая Россия" расширяет направления помощи беженцам и жителям Донбасса

"Единая Россия" организует новые направления волонтерской помощи и не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик. Необходимо помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни, заявил на ВКС с региональными отделениями партии секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Он сообщил, что партия открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию "Единая Россия" проводила в начале пандемии — благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.

"Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность", — подчеркнул Андрей Турчак.

Вслед за военной помощью народные республики остро нуждаются в гражданских специалистах, в первую очередь — врачах и медицинском персонале, отметил он.

"Единая Россия" запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи", — сказал Андрей Турчак.

Это направление возглавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, партия запустит на Донбассе "Поезда здоровья".

"Это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты — окулисты, лоры, педиатры. Никуда не делся ковид, будут и специалисты по этому направлению. Будем помогать стационарно, оборудованием и медикаментами", — сказал Дмитрий Хубезов.

Чтобы оценить потребности в медицинской и гуманитарной помощи, уже сегодня сводный волонтерский отряд выедет на территорию ЛДНР, сообщил депутат Госдумы, координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Помимо этого, "Единая Россия" организует досуг и обучение детей беженцев. Идет закупка игрушек, детских книг, наборов для творчества. "Молодая Гвардия Единой России" в нескольких ПВРах открыла детские комнаты, где работают волонтеры-медики и волонтеры-психологи.

"В Самарской и Рязанской областях детям будут выдаваться специальные карточки для посещения парков развлечений. Саратовское отделение "Единой России" бесплатно распределяет билеты для посещения театров и цирков беженцами с детьми. Этот опыт нужно использовать", — сказал Андрей Турчак.

Дополнительное направление работы волонтеров — помощь пассажирам, рейсы которых были отменены и которых перенаправляют в другие города для перелетов.

"Партия должна посмотреть, чем можно помочь — логистика, организация питания пассажиров. Важно, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами", — подчеркнул секретарь Генсовета.

Он сообщил, что первые 800 тонн гуманитарного груза от 24 региональных отделений "Единой России" распределены по ПВР Ростовской области, одной из первых подключилась Самарская область — 20 т "гуманитарки" в Ростов доставлено уже 22 февраля. Еще 500 т будут перенаправлены в регионы, где открыты 400 ПВР. В них размещено более 120 тыс. человек. Также "Единая Россия" на базе своих общественных приемных организовала правовые центы для помощи беженцам.

Глава региона, секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров и побывал в пункте временного размещения на базе отдыха "Дубки". Там размещены 178 человек, из них — 83 ребенка. С детьми работают волонтеры, врачи, педагоги и психологи. Глава региона привез подарки для детей, собранные волонтерским центром "Единой России" и депутатами фракции.

Всего в регионе 4 пункта временного размещения. За каждым ПВР закреплены кураторы в лице депутатов-единороссов. Как сообщила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, кураторы уточняют персональные нужды каждого приехавшего человека, включая списки вещей, обуви по сезону, средств гигиены. Эти данные передаются в Самарское региональное отделение партии, волонтеры и депутаты всех уровней подключаются к сбору гуманитарной помощи и покупки всего самого необходимого.

Напомним, "Единая Россия" в первый день эвакуации жителей Донбасса объявила сбор гуманитарной помощи и создала резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Ранее секретарь Генсовета "Единой России" посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.

В ПВР на территории России работает сводная группа добровольцев штабов движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ" и "Волонтерской роты". Всего в помощи беженцам задействовано более 4 тыс. волонтеров.