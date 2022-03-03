Активисты ЕР помогут восстановить ЛДНР

Их задача — помочь жителям народных республик как можно скорее вернуться к мирной жизни.

Как сообщает сайт ER.ru, помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы "Единой России" в условиях проведения операции на Украине.

"Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо", — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.

"В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах", — добавил он.

Отдельно он остановился на работе "Единой России" по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций. Для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей. К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии — вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Также в соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа "Единой России".

"В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком "Единой России" окажет нашим коллегам всевозможное содействие", — подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника — все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения "Единой России" закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

"Самарские единороссы одними из первых отправили гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, лично сопровождали 20 тонн гуманитарного груза до Ростова-на-Дону. 25 февраля в регион прибыли 266 вынужденных переселенцев. В детском лагере "Космос-2" разместили 107 переселенцев, из которых 45 детей, а на базе отдыха "Дубки" сейчас живут 152 человека, из которых 84 ребенка.

Депутаты привезли бытовую технику, продукты, предметы первой необходимости, пообщались с людьми, выяснили, чем еще нужно помочь. Это не разовая помощь, это будет постоянное сопровождение людей столько, сколько потребуется. Все ПВР находятся под депутатским патронажем. Вместе с волонтерами отрабатываем все задачи, чтобы создать максимально комфортные условия людям, которые приехали в наш регион. Волонтеры уже рассказали ребятам из Донбасса об истории Самарской области и готовят развлекательную программу к Масленице", — прокомментировала заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" по проектной деятельности, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина.

Кроме того, "Единая Россия" отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.