Волонтеры "Единой России" устроили проводы русской зимы для детей из ДНР и ЛНР

Благодаря волонтерам "Единой России" Масленица вместе с медведем пришла к детям из ДНР и ЛНР, проживающим на базе отдыха "Дубки". Не обошлось без главного символа Масленицы — блинов.

"Блины —символ солнца, символ наступающей весны. Поэтому масленица должна прийти в каждый дом, даже если этот дома — временный", — считают самарские волонтеры.

К блинам белый медведь передал натуральный мед и ягодное варенье. Как настоящий сладкоежка, он точно знает, как подсластить жизнь.

Также волонтеры привезли ребятам из ПВР игрушки, канцтовары и книги, пожелали солнечного настроения и скорейшего наступления весны — в сердцах и на улице.