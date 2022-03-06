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Волонтеры "Единой России" устроили проводы русской зимы для детей из ДНР и ЛНР

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря волонтерам "Единой России" Масленица вместе с медведем пришла к детям из ДНР и ЛНР, проживающим на базе отдыха "Дубки". Не обошлось без главного символа Масленицы — блинов.

Фото: samara.er.ru

"Блины —символ солнца, символ наступающей весны. Поэтому масленица должна прийти в каждый дом, даже если этот дома — временный", — считают самарские волонтеры.

К блинам белый медведь передал натуральный мед и ягодное варенье.  Как настоящий сладкоежка, он точно знает, как подсластить жизнь.

Также волонтеры привезли ребятам из ПВР игрушки, канцтовары и книги, пожелали солнечного настроения и скорейшего наступления весны — в сердцах и на улице.

Гид потребителя

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