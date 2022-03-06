Волонтеры "Единой России" устроили проводы русской зимы для детей из ДНР и ЛНР

Благодаря волонтерам "Единой России" Масленица вместе с медведем пришла к детям из ДНР и ЛНР, проживающим на базе отдыха "Дубки". Не обошлось без главного символа Масленицы — блинов.
"Блины —символ солнца, символ наступающей весны. Поэтому масленица должна прийти в каждый дом, даже если этот дома — временный", — считают самарские волонтеры.
К блинам белый медведь передал натуральный мед и ягодное варенье. Как настоящий сладкоежка, он точно знает, как подсластить жизнь.
Также волонтеры привезли ребятам из ПВР игрушки, канцтовары и книги, пожелали солнечного настроения и скорейшего наступления весны — в сердцах и на улице.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!